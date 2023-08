En hæveautomat monteret på en mindre lastbil er dukket op på Christiania, hvor den står i området ved Pusher Street.

Det fortæller mediet TVflux idag. På en video, lagt på mediet, ses hæveautomaten på den hvide kassebil.

Videoen viser også, hvordan en container, der blev anbragt i forbindelse med protest for nogle uger siden, bliver trukket til side med en traktor, hvorefter den mobile hæveautomat triller frem.

Det fremgår af videoen, at der både kan hæves danske kroner og euro i den mobile hæveautomat.

Bilen har stået i området siden torsdag, og formentlig er det folk med tilknytning til miljøet omkring den organiserede handel hash i Pusher Street, der har sørget for, at den mobile hæveautomat er kommet på plads.

Bilen med hæveautomaten er ikke velkommen, fortæller Hulda Mader talsperson for Christianias pressegruppe:

»Det er ikke Christina der stillet den op. Vi vil gerne have den væk hurtigst muligt. Man kan ikke bare komme og lave sådan et stunt, lyder det fra Hulda Mader, talskvinde for Christianias pressegruppe.

Hos Københavns Politi har man ingen kommentarer til sagen, fortæller Simon Hansen, chef for Operativ Specialafdeling.

