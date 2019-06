Det var et grumt syn, der mødte de lokale på St. Pauls Island i Alaska tilbage i oktober 2016, da hundredvis af døde toplunder skyllede op på stranden.

Hvad der forårsagede den store massedød var ikke åbenlyst. Fuglene viste ikke tegn på at være blevet hverken angrebet eller forgiftet. Men noget tyder på, at de mange tusinde fugle døde af sult, skriver The Atlantic ifølge Videnskab.dk.

Og det hænger, ifølge et studie foretaget på University of Washington, sammen med de klimaforandringer, der har påvirket Beringshavet mellem Alaska og Rusland.

Isen, der plejede at dække Beringshavet, er i de seneste år gradvist blevet tyndere og tyndere. Isen plejede at inddæmme store mængder fisk i små damme - og det gav toplunderne ideelle forhold til at gå på jagt.

Men i takt med, at isen er på retræte, er der kommet længere og længere imellem disse jagt-damme. Og det er altså gået ud over toplundenes overlevelsesvilkår, forklarer Julia Parrish, der forsker i miljøet ved University of Washington.

»De skal kæmpe langt hårdere for at få adgang til den samme mængde mad. Og det foregår over flere tusinder af kvadratkilometers havareal, så det er svært at svømme videre til et nyt område for at gå på jagt,« siger hun til The Atlantic ifølge Videnskab.dk.

Det er ikke første gang, at Beringshavet har været ramt af en klimarelateret massedød.

Tilbage i 2015 kunne en gruppe forskere, heriblandt selvsamme Julia Parrish, påvise samme årsag til en massedød hos fuglearten halsbåndsdværgalk.

