Isblå øjne kendetegner den smukke hunderace, Siberian Husky, og nu kan forskere forklare hvorfor.

Det skriver National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Amerikanske forskere har brugt data fra over 6.000 hunde, hvilket gør undersøgelsen til den største af sin slags.

Læs mere på Videnskab.dk: Video: Sjov optisk illusion viser, hvordan vores hjerne skaber mening

Resultaterne viser, at husky-hundens blå øjne skyldes nogle helt særlige genmutationer.

Når et gen ved navn ALX4 muterer, medvirker det, at produktionen af pigment i Husky’ens øjne falder, hvilket får øjnene til at fremstå blå.

»Der findes ikke blå pigment. Det handler om måden, lyset kommer ind og ud af øjet, hvilket skaber illusionen af en blå farve, på samme måde som himlen ser blå ud, men egentlig ikke er det,« fortæller Kristopher Irizarry, der forsker i dyr på College of Veterinary Medicine på Western University of Health Sciences, til National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvorfor har vi ikke lilla hår og gule øjne?

Han understreger, at det helt særlige ved dette studie er mængden af data, der har været mulig, fordi hundeejere blev udstyret med DNA-kits, så de selv kunne teste dyrene hjemmefra.

»Hver ejers hund har ikke bare inspireret arbejdet, men faktisk bidraget med DNA til studiet. Det er virkelig sejt,« siger Kristopher Irizarry til National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk

Sære væsener i Stillehavet fanget på kamera

Hvorfor er tis gult?

Utroligt oldtidsfund i Ribe fik arkæologer til at tabe kæben