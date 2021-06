»Respektløst«, »jeg græmmes«, »pinligt«.

Færingerne er ved at være godt trætte af, at Danmark bliver ved med at rode rundt i Færøernes nationaldag og hejse det færøske flag på det forkerte tidspunkt.

»Det sker igen og igen og igen. Det er gået galt fire ud af seks år. Hvordan kan det være så svært at få styr på,« siger Sjúrður Skaale, der sidder i Folketinget for det færøske socialdemokratiske parti Javnaðarflokkurin.

Mandag ønskede Folketinget 'Til lukku til Færøerne med nationaldagen' og lagde et billede af det færøske flag på Facebook, og foran Hovedbanegården i København vajede det færøske flag i solskinnet.

Normalt siger man ‘bedre sent end aldrig’ - gælder dog ikke i dag, hvor Folketinget lige kom en måned for tidlig med lykønskningen.pic.twitter.com/HIkpyb5p3q — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) June 29, 2021

Men der er bare ét problem.

Det var slet ikke Færøernes nationaldag. Det er først Færøernes nationaldag 29. juli, og både Folketinget og DSB var altså en måned for tidligt på den.

Det er langtfra første gang, der er gået flag-ged i den, og det er efterhånden noget af et mysterium, hvordan det kan gå galt år efter år.

Traditionen med at flage på Grønland og Færøernes nationaldage blev indført under daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2016. Formålet var at øge kendskabet til de to lande i rigsfællesskabet og vise dem respekt.

Det var en fejl 40. En medarbejder sidder med røde ører og skal lige have pudset morgenbrillen

Allerede den første officielle flagdag for Færøerne i 2016 endte i en bommert. Flere steder i København vajede et flag, der skulle forestille at være det færøske, men det var ikke Færøernes flag. Der var byttet rundt på farverne, og i stedet for et rødt kors med blå kanter havde flagene et blåt kors med røde kanter.

Det fik Lars Løkke til at konkludere, at der var god grund til at flage for Færøerne og Grønland i Danmark, og at vi lærer hinanden bedre at kende i rigsfællesskabet.

Understreger - på pinlig baggrund - min oprindelige pointe om, at vi skal vide mere om hinanden i Rigsfællesskabet! https://t.co/34deFohZaF — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) July 29, 2016

I 2018 var den gal igen. Her var flaget nu i de rigtige farver, men det blev hejst en måned for tidligt, 29. juni, på flere offentlige institutioner og bygninger.

Og det samme skete igen 29. juni i 2020.

Og altså atter 29. juni i år.

»Mange færinger ser det som respektløst. Der har været medieomtale og fokus på fejlene hver gang, og når man stadig ikke kan få det til at fungere, ser mange det som et udtryk for en ligegyldighed over for Færøerne. Man hejser vel ikke andre landes flag på den forkerte dag,« siger Sjúrður Skaale.

Det er jo bare et flag og nogle mennesker, der har lavet en fejl. Hvorfor er det så stort et problem?

»Jeg ser det ikke selv som et stort problem, men der er nogen, der ser det som respektløshed, fordi den samme fejl laves igen og igen og igen. Hvis det var første gang, ville ingen sige noget,« siger Sjúrður Skaale.

Det færøske folketingsmedlem Sjurdur Skaale i folketingssalen (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Det færøske folketingsmedlem Sjurdur Skaale i folketingssalen (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

Hver gang har det været forskellige institutioner som alt fra Københavns Universitet og frimurerne til DSB og Folketinget, der har taget fejl.

Det store spørgsmål er, hvordan flere forskellige institutioner kan lave den samme fejl og flage en måned for tidligt gennem flere år. Findes der en eller anden manual med en forkerte dato? Eller er det sommervarmen, der rammer hvert år?

Sjúrður Skaale troede lige, at han havde opklaret mysteriet. Ifølge ham fik hans assistent mandag at vide af en medarbejder i DSB, at de havde et gammelt dokument, hvori der skulle stå en forkert dato for, hvornår det færøske flag skal hejses. Nemlig 29. juni.

Tænk, hvis flere offentlige institutioner og myndigheder har det samme dokument? Måske er det derfor, at det er gået galt så mange gange.

Men ak nej. Mysteriet er ikke løst alligevel.

DSB oplyser tirsdag til B.T., at der altså står 29. juli i deres dokument, og at den for tidlige flagning mandag skyldes en simpel menneskelig fejl.

»Det var en fejl 40. En medarbejder sidder med røde ører og skal lige have pudset morgenbrillen,« lyder det fra kommunikationsafdelingen i DSB.

Kommunikationsafdelingen har undersøgt det, og det var en medarbejder, der var kommet til at bladre en side for langt frem i kalenderen og kigge på juli i stedet for juni, lyder det.

Det færøske flag var hejst en måned for tidligt foran Københavns Hovedbanegård. Vis mere Det færøske flag var hejst en måned for tidligt foran Københavns Hovedbanegård.

Folketinget oplyser også, at der i deres dokumenter står, at flaget skal hejses på den rigtige dato, nemlig 29. juli. Også her skyldtes bommerten en menneskelig fejl, lyder det. En ansat havde forberedt Facebook-opslaget og sat det til automatisk publicering på en specifik dato og var kommet til at taste 29. juni i stedet for 29. juli.

»Det var en menneskelig fejl, og det er beklageligt,« siger Søren Væver, kommunikationschef i Folketinget.

Kan du forstå, at nogle færinger oplever det som respektløst, når forskellige danske institutioner tager fejl gennem flere år?

»Det er en rigtig beklagelig fejl. Vi er ikke ude på at genere færingerne overhovedet,« siger han.

Efter sidste års fejl tog Sjúrður Skaale kontakt til justitsminister Nick Hækkerup (S), som skriftligt svarede, at det var »beklageligt«, og at han håbede, at det var en »begynderfejl«, som ikke ville gentage sig.

Det gjorde det så alligevel.

Nu har Sjúrður Skaale sendt et brev til statsminister Mette Frederiksen (S). Han opfordrer til, at Statsministeriet sender en mail til alle offentlige myndigheder og institutioner og præciserer, hvornår der skal flages.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra statsministeren.