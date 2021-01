'Nej'. 'Nej'. 'Nej'.

Det ser mere og mere svært ud for løsgængeren Lars Løkke Rasmussen, hvis han vil skaffe politikere til et nyt parti.

Fra Radikale Venstre siger både Martin Lidegaard og Jens Rohde klart nej. Og nu lyder der et rungende nej fra endnu en politiker.

Nu er det den tidligere økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der siger nej til at danne parti med Lars Løkke Rasmussen.

Foto: Oscar Scott Carl

»Jeg har ikke tænkt mig at medvirke til nye partidannelser, og jeg har ikke yderligere kommentarer,« siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille til B.T.

I oktober sidste år droppede Simon Emil Ammitzbøll-Bille ellers det et år gamle politiske parti Fremad.

Et parti han i 2019 oprettede sammen med Christina Egelund, der er en anden afhopper fra Liberal Alliance.

Men selv om han ligesom Lars Løkke Rasmussen er løsgænger i Folketinget, siger Ammitzbøll-Bille altså nej til at danne nyt parti med den tidligere statsminister.

Foto: Niels Christian Vilmann

B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup mener, at Lars Løkke Rasmussen er nødt til at virkelighedskorrigere en lille smule, hvis han havde troet, at politikerne ville have stået i kø.

»Der er muligvis mange, der i øjeblikket skriver til ham, men man har lidt indtryk af, at det ikke er nogen med særlig stor tyngde. Og hvis det virkelig skal blive stort, er spørgsmålet, om han ikke har behov for at stille op sammen med andre end sig selv og nogle meget perifære typer,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»Han har brug for nogle tunge politikere. Jens Rohde kunne have været en, Martin Lidegaard kunne have været anden og Ammitzbøll kunne have været tredje. Nu er han henvist til at kigge sig om i sit gamle parti, og det tror jeg heller ikke bliver nemt.«

Henrik Qvortrup peger på, at Løkkes tætte og allierede i Venstre, Lars Christian Lilleholt, allerede har sagt klart nej til at være med i nyt parti.

Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke påvirker vores venskab, at Lars nu ikke er medlem af Venstre mere. Venstre har været selve rammen for det forhold, som vi har haft til hinanden,« sagde Lars Christian Lilleholdt lørdag til B.T.

Henrik Qvortrup slår også fast, at den tidligere Venstre-politiker Søren Pind og eks-ministeren Tommy Ahlers heller ikke ser ud til at stå på spring.

»Man skal ikke glemme, at Tommy Ahlers faktisk har et ret godt forhold til Jakob Ellemann-Jensen, så ham ser jeg heller ikke være på vej over til Løkke. Det er ikke sådan, at de står i kø,« slutter Henrik Qvortrup.

Så det ser ikke let ud for Lars Løkke Rasmussen, hvis han vil starte nyt parti.