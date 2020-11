»Hvordan skal vi gøre det?«

Sådan spurgte Molly Howell - som er ansvarlig for vaccineprogrammet i den amerikanske delstat North Dakota - en kollega under et online-seminar sidste måned.

Kollegaen svarede med en smiley af et hoved, der eksploderer.

Seminaret handlede om, hvordan Pfizers kommende - og efter medicinalfirmaets eget udsagn meget lovende - coronavaccine skal distribueres.

De to amerikanske embedsmænds hovedbrud skyldes Pfizer-vaccinens skrøbelighed. For at virke skal den opbevares ved omkring minus 75 grader - eller mere end 50 grader lavere end nogen anden vaccine, som er på det amerikanske marked lige nu, kræver.

Det skriver CNN.

Det er noget af en udfordring. For de frysere, som praktiserende læger, sygehuse og apoteker har kan ifølge CNN slet ikke køle ned til så lav en temperatur som minus 75 grader.

Ifølge Pfizer har vaccinen ifølge den første analyse af fase 3-studie vist sig at have en effekt i mere end ni ud af ti tilfælde.