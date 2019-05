Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mueller kritiserer officiel udlægning af Rusland-rapport

Den særlige anklager Robert Mueller var ikke tilfreds med den amerikanske justitsministers resume af Rusland-undersøgelsen. Det meddelte han i et brev til justitsminister William Barr i slutningen af marts, skriver avisen The Washington Post.

Guaidó og Maduro hævder begge at have militærets opbakning

Både Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, og landets oppositionsleder, Juan Guaidó, hævder, at de har opbakning fra de væbnede styrker. I en tv-tale siger Maduro, at oppositionens 'kupforsøg' er slået ned.

EU-kommissær: Sagen om Finanstilsynet er langt fra slut

EU-Kommissionen er langt fra tilfreds med, at kulegravningen af det danske og estiske finanstilsyns håndtering af hvidvasksagen i Danske Bank er droppet. Sådan lyder budskabet fra EU’s retskommissær, Vera Jourová, skriver Information.

Pompeo: Venezuelas Maduro ville gå i eksil i Cuba

Venezuelas hårdt pressede præsident, Nicolas Maduro, havde planer om at forlade landet tirsdag morgen og gå i eksil i Cuba, men Rusland overtalte ham til at blive. Det siger USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, til CNN.

