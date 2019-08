»Jeg løber stille og roligt og nyder det. Det går ikke rigtigt fremad,« lyder det fra en leende og beskeden Wilson Kipketer på spørgsmålet, hvordan det skrider frem med træningen til Eremitageløbet.

Løberen, som i 1997 satte fem verdensrekorder på 800 meter, vandt VM-guld både inde og ude og blev kåret som ”The World’s Sportsman of the Year”, sluttede sin enestående karriere for 15 år siden efter OL i Athen i en alder af 31 år. Eremitageløbet har i flere år spøgt i baghovedet på den tidligere superstjerne, og søndag 6. oktober skal det endelig være.

Da han sidste år som E-løbets hædersgæst fyrede startskuddet af til den 50. udgave af Eremitageløbet og fik det måske største bifald nogensinde i den ikoniske skov, lovede han, at næste år løber han selv med.

»Jeg har trænet meget i Dyrehaven, hvis jeg ikke var i Monaco eller i højderne i Schweiz og Frankrig. Det var et af mine favoritsteder. Det lå lidt væk fra København, men var alligevel tæt på. En god balance,« siger Wilson Kipketer.

»Jeg elsker Dyrehaven, naturen, dyrene, luften i skoven. Og jeg glæder mig til at løbe sammen med de mange tusinde andre løbere. Eremitageløbet var løbet, der startede motionsbevægelsen, og det er dejligt at se, hvordan det appellerer til alle, unge og ældre, motionister og elite.«

Wilson Kipketer nyder tilværelsen som motionist efter mere end ti år i den ypperste verdenselite på den dobbelte baneomgang. Han har løbet maraton i New York og Nice, og ved VM på halvmaraton i København løb han på 1.20 og blev klappet frem gennem hele byen.

I det daglige arbejder han for Puma, og hans kone, Pernille, er mangeårig leder i KIF og official i Eremitageløbet i start- og målområdet. Selv giver han en hånd med i KIF som talent- og udviklingschef.

Wilson Kipketer satte i alt syv verdensrekorder og vandt VM-guld i 1995, 1997 og 1999 udendørs og 1997 indendørs. EM-guld og sølv og bronze ved OL er andre highlights i den lange, gyldne karriere, som kunne have været endnu større.

Selv om han blev frataget muligheden for at stille op for Danmark ved OL i Atlanta i 1996, fordi han endnu ikke havde fået dansk statsborgerskab, og i januar 1998 blev ramt af en livstruende malariasygdom, som satte ham tilbage, nåede den kenyanskfødte løber sine mål. I denne skribents optik er han Danmarks største idrætsmand gennem tiderne.

Wilson Kipketer blev hentet til Danmark som 17-årig af KIFs daværende formand, Ove Bjørn Kraft, men løb det meste af sin karriere for Sparta. Da undertegnede forleden besøgte Spartas sportschef, Henrik Paulsen, på Spartas kontor, hang der et billede af Wilson Kipketer på væggen. Det stammede fra hans VM-debut i 1995 i Göteborg. Efter hans sejr blev der kastet en Carlsberg-kasket på banen. Den nybagte verdensmester samlede den op og tog den på under sin æresomgang.

»Billedet kommer til at hænge på direktionsgangen på Carlsberg. Indrammet med Wilsons autograf på det originale startnummer,« fortæller Henrik Paulsen.

»Da min gudfar, Søren Beck, der arbejdede som tømrer på Carlsberg, skulle på pension, blev han spurgt, om der var noget, han ønskede. Han vidste, at jeg kendte Wilson, så han ville gerne have billedet fra Göteborg. En dag dukkede han og min gudmor, Bente, uventet op hos mig med billedet. Jeg er utrolig glad for det. Jeg beundrer Wilson. Han er unik som løber og menneske.«

