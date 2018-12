De fleste ved, at motion mindsker fedtet rundt om maven og organerne - også kaldet visceralt

fedtvæv.



Men hvad der præcist sker inde i kroppen er lidt af et mysterium for lægevidenskaben.

Nu er et hold danske forskere et skridt nærmere svaret, for gennem et forsøg har de nu fundet ud

af, at en del af forklaringen på den flade mave muligvis findes i et signalstof ved navn interleukin-6.

Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.



»Så vidt vi ved, er dette studie det første i verden, der viser, at interleukin-6 spiller en fysiologisk

rolle ved at regulere mængden af visceralt fedtvæv i mennesker,« siger Anne-Sophie Wedell-

Neergaard i pressemeddelelsen fra Rigshospitalet ifølge Videnskab.dk.



Hun er læge, ph.d.-studerende og førsteforfatter på studiet, der netop er udgivet i det

videnskabelige tidsskrift Cell Metabolism.



Forskerne inddelte 53 overvægtige voksne i fire grupper. To grupper fik indsprøjtninger med

interleukin-6 receptorblokade, som lukker for interleukin-6 signalerne i kroppen, mens de to andre

grupper fik saltvandsindsprøjtninger som placebo.



Derudover skulle en af grupperne med interleukin-6 blokade og en af placebogrupperne op på

kondicyklen 45 minutter 3 gange om ugen.



Kondicykel-gruppen med saltvand i sprøjten tabte 8 procent af deres mavefedt i forhold til dem,

som ikke skulle træne. Til gengæld viste forsøget, at dem, der havde fået indsprøjtet interleukin-6

receptorblokade og samtidig havde motioneret, ikke slap af med deres mavefedt.



Det resultat peger på, at den gruppe, der fik lukket ned for signalstoffet interleukin-6, ikke kunne

tabe sig, selvom de dyrkede motion, og at stoffet dermed spiller en afgørende rolle for, hvordan

kroppen slipper af med overflødigt fedt.



Forskerne understreger, at der er behov for flere studier for at forstå interleukin-6's rolle bedre og

for at undersøge, om indsprøjtninger af interleukin-6 i sig selv kan reducere fedtvæv.



