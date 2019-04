Klubhuset i B. 1901 er lørdag morgen brændt, og for den tidligere danske landstræner Morten Olsen er bygningen i Nykøbing Falster noget helt specielt.

»Det er forfærdelig trist at se.«

Morten Olsens første vigtige skridt i sin senere store karriere blev taget i B. 1901. Han spillede i klubben fra 1970 til 1972, inden han rykkede til Belgien og blev professionel.

Og selvom de største sportslige højdepunkter først kom senere, så er mange af den tidligere landsholdsanførers menneskelige højdepunkter oplevet i den lille klub på Falster.

Klubhuset i B. 1901 brændte natten til lørdag Foto: Claus Hansen, Folketidende Vis mere Klubhuset i B. 1901 brændte natten til lørdag Foto: Claus Hansen, Folketidende

Faktisk er flere endda sket i selve klubhuset.

»Jeg tænker selvfølgelig tilbage på festerne, der foregik der, og jeg tænker på de gange, man sad der efter kampen og hyggede sig,« siger Morten Olsen.

»Jeg læser nyheden med sørgmodighed, fordi det var et klubhus og en klub med så mange gode minder. Nogle af mine bedste minder i karrieren skete der,« lyder det fra ham.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi startede branden tidligt lørdag morgen, og fordi det var et træhus, så brændte to tredjedele, før man nåede at få styr på ilden.

De første undersøgelser lyder, at branden startede på grund af en kortslutning i en printer, men yderligere undersøgelser skal bekræfte, om det er tilfældet.

Morten Olsen bor i Belgien og kommer derfor ikke så ofte forbi sin gamle klub, men han skjuler ikke, at tankerne ofte går i retningen mod klubben i Nykøbing Falster.

»Man har bevaret samværet med nogle af de gamle holdkammerater gennem hele livet. Heldigvis har vi stadig minderne. For mange af os var det en fantastisk tid som fodboldspiller og socialt set,« siger han.

»Det var jo dengang i amatørdagene, men vi trænede altså som professionelle. Der var dog selvfølgelig plads til hygge bagefter i klubhuset,« forklarer den danske landsholdslegende.

Billede af Morten Olsen fra sin tid i B. 1901. Foto: Mini Wolff Vis mere Billede af Morten Olsen fra sin tid i B. 1901. Foto: Mini Wolff

Morten Olsen har aldrig lagt skjul på, at B. 1901 har en helt særlig plads i hans hjerte.

I forbindelse med klubbens 100 års jubilæum holdt han en tale for klubben og de mennesker omkring den.

»B. 1901 er og bliver bare fodboldklubben i mit liv,« sagde han dengang ifølge bold.dk.

Morten Olsen er ikke det eneste store fodboldnavn, der har en fortid i B. 1901. Den tidligere landstræner Kurt ‘Nikkelaj’ Nielsen trænede i mange år klubben.

Og når Morten Olsen tænker tilbage på klubhuset, kan han huske Kurt ‘Nikkelaj’ Nielsen bruge det som et vigtigt element i hans måde at træne holdet.

»Han boede lige ved siden af klubhuset, og det var samlingspunktet i den tid. Kurt var en fabelagtig træner, fordi han var fantastisk til at skabe en atmosfære. Det er en af de ting, jeg har taget med videre til min karriere som træner,« forklarer Morten Olsen.

Morten Olsen spillede også sin afskedskamp i Nykøbing Falster, da han valgte at stoppe tilbage i 1989. Han stoppede som dansk landstræner i 2015.

B. 1901 fusionerede i 2013 med lokalrivalerne B. 1921 under navnet Nykøbing FC. De ligger i midten af 1. division, og de er ejet af den kendte kok Claus Meyer, komikeren Mick Øgendahl og den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen.