»Som forbruger er jeg utrolig skuffet.«

Sådan lyder det fra 35-årige Annette Betak. Hun er enlig mor til tre børn og havde glædet sig rigtig meget til charterferie med sine børn og forældre i Alanya i Tyrkiet.

Rejsen er forlængst betalt til rejseselskabet Sunweb, men den er aflyst på grund af coronakrisen.

Og ligesom rigtig mange andre kunder står hun tilbage med dette spørgsmål:

35-årige Annette Betak fra Tårnby er mor til tre børn, og hun fortæller, at hun er 'utroligt skuffet' over Sunwebs argumenter for ikke at betale penge tilbage for aflyst rejse til Alanya i Tyrkiet. Foto: Privat Vis mere 35-årige Annette Betak fra Tårnby er mor til tre børn, og hun fortæller, at hun er 'utroligt skuffet' over Sunwebs argumenter for ikke at betale penge tilbage for aflyst rejse til Alanya i Tyrkiet. Foto: Privat

Betaler rejseselskabet pengene for rejsen tilbage eller ej?

Svaret er lige nu meget uklart.

Ja, den dårlige kommunikation til kunderne er faktisk det mest kritisable lige nu, mener Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet.

»Det, vi er allermest kritisk over for, er, at rejseselskaberne er dårlige til at kommunikere helt præcist til deres kunder,« siger han og tilføjer:

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Pressefoto Vis mere Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Foto: Pressefoto

»Vi ser alle mulige former for kommunikation, jeg ikke synes er hæderlig.«

Som B.T. i går kunne afdække, har eksempelvis Bravo Tours i en mail til kunderne meldt ud, at de bør ombooke deres aflyste rejser, fordi alle eksperter spår prisstigninger på charterrejser.

En melding, rejsedirektøren Peder Hornshøj nu har fortrudt.

»Det var slet ikke meningen, at der skulle have stået 'alle eksperter'. Der skulle have stået 'flere eksperter'. Så det er ærgerligt, at det blev formuleret sådan,« sagde han i går til B.T.

Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours. Foto: Bravo Tours. Vis mere Peder Hornshøj, administrerende direktør i Bravo Tours. Foto: Bravo Tours.

Og fra rejseselskabet Sunweb er udmeldingen også meget uklar.

Direktøren hos Sunweb, Deniz Jensen, har allerede erkendt i B.T., at kunderne lige nu ikke kan forvente at få pengene tilbage for aflyst rejse.

Årsagen er, at hovedselskabet Sunweb Group er hollandsk registreret, og derfor kan selskabet ikke få del i statsminister Mette Frederiksens hjælpepakker til rejsebranchen under coronakrisen.

'Sunweb Group sender mere end 125.000 gæster af sted hvert år, hvorfor det er højst mærkværdigt, at vi ikke er del af en ordning, der skal redde den danske rejsebranche og de berørte danske gæster,' står der i en mail fra Sunweb til kunderne.

Her er reglerne for danskere med aflyst ferie Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august. Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra 15. juni åbner op for rejser til. Hvis man allerede har booket en rejse til et land, som Udenrigsministeriet fraråder rejse til, skal spørgsmål vedr. økonomisk erstatning rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Forbrugerrådet Tænk skriver dette på hjemmesiden om status for rejser, der er købt inden 31. august: Pakkerejseloven giver dig ret til at afbestille din rejse og få alle dine penge retur uden at betale et afbestillingsgebyr, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejse til området.

Du skal dog have købt din pakkerejse, før området blev erklæret usikkert at rejse til.

Afbestiller du rejsen, har du ret til at få pengene tilbage senest 14 dage efter aflysningen.

Har du lejet bil eller købt billetter til et arrangement? Så er det kun dækket af rejsebureauet, hvis du har købt tingene som en del af en pakkerejse. Køber du selv andre services på din ferie, kommer det an på vilkårene hos dem, du har købt servicen af. Kilde: Udenrigsministeriet og Forbrugerrådet Tænk.

»Helt ned på bundlinjen: Vi har en klokkeklar retstilstand om, at rejsebureauerne har en forpligtelse om at tilbagebetale pengene. Det har de så rigtig svært ved at honorere inden for den tid på to uger efter aflysningen, som loven foreskriver,« siger Vagn Jelsøe.

Og det gælder især, hvis man har penge til gode for en aflyst rejse.

'Hvis du har en rejse i den berørte periode, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, men grundet situationens ekstreme omfang må der forventes en vis ventetid. Derfor beder vi om, at du ikke kontakter os, men afventer, at vi kontakter dig,' står der på Sunweb.dk.

»Situationen er meget speciel, men de må i hvert fald kommunikere ordentligt omkring det. De skal anerkende, at de har den forpligtelse om, at pengene skal betales tilbage,« siger Vagn Jelsøe.

Annette Betaks mor og far sammen med deres børnebørn Sebastian på 12 år, Charlie på 10 år og Celina på 15 år. De skal som bekendt ikke på den ellers planlagte ferie til Tyrkiet. Foto: Privat Vis mere Annette Betaks mor og far sammen med deres børnebørn Sebastian på 12 år, Charlie på 10 år og Celina på 15 år. De skal som bekendt ikke på den ellers planlagte ferie til Tyrkiet. Foto: Privat

Ligesom mange andre med aflyste rejser er Annette Betak nu usikker på, hvad sommeren skal bringe.

»Mange kunder har jo måttet spare op længe for at kunne give deres børn en ferie. Og disse kunder får måske svært ved at give dem den sommerferie, som de havde håbet på,« siger Annette Betak.

Hun arbejder som handicaphjælper, og derfor skal pengene bruges med omhu.

»Selvfølgelig ville vores tilgodehavende kunne forsøde sommeren i Danmark. Med lov skal land bygges, som man siger. Men åbenbart ikke i denne situation,« siger hun.