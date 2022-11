Lyt til artiklen

Præsident Bidens Demokrater har gjort retten til fri abort til omdrejningspunktet for deres valgkamp. Meningsmålinger peger på, at et flertal af amerikanerne er enige med Biden – alligevel står Demokraterne nu til at tabe kontrol over Kongressen.

»Jeg er mor til fem, og jeg mener, at ens ret til at bestemme over liv slutter, når et andet liv begynder. Det kan så diskuteres, hvornår dette indtræffer. Ligesom mange andre republikanere mener jeg, at det øjeblik indtræffer ved undfangelsen,« siger Angelica Pacheco til B.T. i Hialeah, Florida.

Angelica Pacheco er republikansk kandidat til bystyret i Hialeah, Floridas sjettestørste by med 225.000 beboere. De spansktalende udgør hele 94.7 procent af befolkningen, hvilket gør Hialeah til en af de monoetniske byer i USA – bare med spansk som samlingspunktet.

Det er faktisk virkelig svært at begå sig i Hialeah, hvis man ikke taler spansk. B.T.s udsendte kunne for eksempel ikke blive lukket ind i et gated community, fordi portneren ikke forstod et eneste ord engelsk.

»Selvom vi er meget forskellige, alt efter hvilket land vi oprindeligt kommer fra, så har vi nok en grundlæggende konservativ indstilling til livet her i Hialeah. Vi er meget familieorienterede, og det influerer også på vores syn på abort,« siger Angelica Pacheco.

Senator Marco Rubio, som selv er cubansk amerikaner, er et godt udtryk for de grundlæggende værdier denne meget store minoritetsgruppe i Florida deler, og Rubio er også abortmodstander.

»Guvernør Ron DeSantis og senator Marco Rubio taler udenom. Men vær ikke i tvivl, de kommer efter jeres ret til at bestemme over egen krop,« sagde Demokraternes kandidat til senatet Val Demmings i en tale i Miami, som B.T. overværede, og præsident Joe Biden gav hende ved samme lejlighed ret.

»De kommer til at søge at ulovliggøre al abort i jeres stat. Også abort for voldtægt- og incestofre. De vil fjerne jeres grundlæggende rettigheder,« sagde præsident Joe Biden.

Men skulle det ske, så er det ikke noget problem, for mange af de såkaldte latinoer i Florida.

»Man løser ikke et problem ved at skabe et andet. Det er forfærdeligt, at kvinder udsættes for voldtægt eller incest, men hvorfor ikke føde barnet, og give det væk til adoption,« siger Angelica Pacheco til B.T. i Hialeah.

Demokraterne har gjort fri abort til omdrejningspunktet for deres valgkamp. Dette budskab går også rent ind blandt de hvide, veluddannede i de store byer og også hos nogle fra den store afroamerikanske gruppe.

»Jeg tror, at abortspørgsmålet fylder meget. Vi er mange, der er forfærdede over udviklingen nu. Vi taler om, at 10-12 årige piger, der bliver voldtaget, skal tvinges til at søge til andre stater for at få abort. Det er da så forkasteligt som noget,« siger Joy Jackson, en sort kvinde, der overværede præsidentens tale i Miami til B.T.

Alligevel ser Biden og co. ud til at tabe Florida. Økonom og radiovært Raúl Mas Canosa har et bud på hvorfor.

»Demokraterne har lagt alle deres æg i samme kurv. De har satset hele butikken på, at abortspørgsmålet vil sikre dem sejren. Men jeg mener, at de har læst USA forkert. Hvad folk end mener om abort, så er der emner, de føler stærkere for, økonomi, inflation, indvandring osv. Især i stater som Florida, men i det hele taget over hele USA. Demokraterne har begået en stor fejl, og det kommer til at koste dem,« siger Canosa til B.T. i Florida.

Abortspørgsmålet deler USA. Meningsmålinger viser, at der er et klart flertal nationalt for fri abort. Spørgsmålet er dog, hvor meget abort-dilemmaet betyder for amerikanerne i forhold til de andre presserende spørgsmål midt i en krisetid. Svaret får vi den 8. november – i Florida tyder noget på, at Biden kan have læst rummet forkert.