En mor fik sig en gyselig forskrækkelse over, hvad der bare skulle have været en hyggelig hjemmevideo.

Hernandez Blankhaa filmede en aften sine børn på en legeplads i byen San Nicolas de los Garza i Mexico.

Hun optog en video af sine to døtre rutche ned ad en rutchebane, men da hun genså videoen, blev hun forfærdet.

Da den yngste datter satte sig for at glide ned til sin storesøster, dukkede der et uhyggeligt svævende hoved op bag hende. Det skriver news.com.au.

Datteren lagde ikke mærke til noget, men moderen sad dødsensræd tilbage.

Hun besluttede sig for at dele det på sin Facebookprofil.

»Jeg vidste ikke, om jeg skulle poste det her eller ej, men jeg bestemte mig for at dele det. Dette skete for min datter for fire dage siden,« skrev hun blandt andet i sit Facebookopslag.

»Jeg ved ikke, hvorfor det skete eller hvorfor det skete for min lille datter... Hver gang jeg ser den her video, giver det mig kuldegysninger,« fortsætter moderen.

Hernandez Blankhaa lagde videoen op for en måned siden, men siden er optagelsen af det udefinerbare hoved gået viralt.

»Jeg ville bare dele denne paranormale oplevelse med jer, og er der ikke nogen, der kan give mig en hypotese for det her, fordi jeg er i chok,« bønfaldte moderen i sit opslag, og siden er der kommet mange gæt.

»Det har virkelig et spøgelsesagtigt ansigt, det er rigtigt,« skrev Facebookprofilen Yohan Osorio. Andre er dog langt fra overbevist om, at det har noget med overnaturlige kræfter at gøre.

»Du kan se, at det er nogen med en maske,« skrev Yessi Zamorano på Facebookopslaget.