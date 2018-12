Mogens Friborg, der har kørt taxa on-off siden 1986, har fået nok af dårlige kollegaer. Derfor tager han kun to vagter mere i hyrevognen. Herefter er det slut.

Han traf beslutningen, efter han den 24. november på en lørdagsvagt for Dantaxi 4*48 oplevede, at en kollega råbte 'luder' og 'svans' lige op i hovedet på ham.

Det var langt fra den første negative oplevelse med ubehagelige kollegaer. Over en årrække har han oplevet tiltagende problemer med trusler om vold, verbale overgreb samt hasarderet og uforsvarlig kørsel fra taxachauffører. En tendens, som B.T. har beskrevet den seneste tid.

»Jeg må desværre sige, at kilden til problemerne ligger i den store tilgang af udenlandske chauffører i branchen. Jeg er bestemt ikke racistisk anlagt og bliver det aldrig, men det er sådan, jeg oplever problemet,« siger han.

Jeg må desværre sige, at kilden til problemerne ligger i den store tilgang af udenlandske chauffører i branchen. Jeg er bestemt ikke racistisk anlagt og bliver det aldrig, men det er sådan, jeg oplever problemet Mogens Friborg, taxachauffør

Den oplevelse, han selv havde, var netop med en chauffør, der har udenlandske rødder.

»Jeg er ude og køre i en vogn, hvor det viser sig, at den chauffør, som dagen forinden havde taxaen, har glemt sit taxakort i vognen,« forklarer Mogens Friborg.

Taxakortet er det kort, hvor man kan identificere chaufføren, som sidder i vognen. Kortet virker også elektronisk sammen med taxameteret, så chaufføren kan ikke tage imod betaling uden kortet.

Den glemsomme chauffør sender derfor en sms til Mogens Friborg. Han beder ham køre forbi vognmandens adresse på Østerbro med kortet.

Mogens Friborg har kørt taxa siden 1986. Nu gider han ikke mere. Han har oplevet for mange ubehagelige episoder med sine udenlandske kollegaer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Mogens Friborg har kørt taxa siden 1986. Nu gider han ikke mere. Han har oplevet for mange ubehagelige episoder med sine udenlandske kollegaer. Foto: Bax Lindhardt

Mogens Friborg læser beskeden som om, at han blot skal lægge kortet på vognmandskontoret, når hans vagt er slut. Han svarer derfor, at han nok skal aflevere kortet på vognmandens kontor.

Ikke længe efter ringer Mogens Friborgs telefon.

»Han ringer så og forklarer, at han sidder og venter, og han spørger, hvor jeg bliver af. Jeg svarer, at jeg ikke troede, at han skulle bruge kortet nu. Jeg siger så til ham, at jeg kører i Hellerup, der er cirka ti minutter fra Østerbro. Han kan køre ud og hente kortet,« forklarer Mogens Friborg.

Men så ser kollegaen rødt.

Hvad har du oplevet i en taxa?

»Han bliver rasende og kalder mig en dårlig kollega, men det ender med, at han accepterer at køre ud og hente kortet,« siger Mogens Friborg.

Mogens Friborg mødes med den anden chauffør på Bernstorffsvej i Hellerup. Chaufføren parkerer på den modsatte side af den ofte befærdede vej og krydser herefter over mod Mogens Friborg til fods. Med et smil siger han hej til sin kollega, der dog bestemt ikke smiler tilbage.

»Han spytter ned i jorden lige foran mig. Så råber han, at jeg er en luder,« siger Mogens Friborg.

Han spytter ned i jorden lige foran mig. Så råber han, at jeg er en luder Mogens Friborg, taxachauffør

Mogens Friborg, der er helt paf, spørger, hvad det dog er, som chaufføren står og kalder ham. Der kommer hurtigt svar på tiltale.

»Han råber så 'din svans' til mig. Så råber han 'din luder' igen,« forklarer Mogens Friborg, som i bygen af grimme ord får afleveret chaufførens taxakort til ham.

Chaufføren vender så om og går tilbage mod sin taxa, mens han ivrigt slår sig selv oven på hovedet for at illustrere, at han synes Mogens Friborg er en stor idiot.

Senere på samme vagt kører den vrede chauffør tilfældigvis forbi Mogens Friborg på Østerbrogade.

»Så stopper han midt på vejen 200 meter fra krydset. Han kigger intenst på mig i nogle sekunder og kører så videre,« forklarer Mogens.

Oplevede du det som truende adfærd?

»Ja, det var for at genere mig. Det var da truende, naturligvis var det det. Jeg vil ikke sige, at jeg var bange på noget tidspunkt. Jeg er selv en stor fyr på 183 centimeter og cirka 115 kilo. Han gjorde heller ikke udfald til at slå på noget tidspunkt, men selve opførslen var truende,« forklarer Mogens Friborg.

Så Mogens Friborg var ikke bange. I stedet blev han godt træt af det hele.

»Jeg har to vagter mere. Dem tager jeg, og så genoptager jeg mit arbejde som pædagog. Jeg gider ikke blive truet på mit arbejde,« siger Mogens Friborg, der ofte har brugt taxajobbet som et bijob.

»Mine to sønner har også oplevet at diskutere med en udenlandsk chauffør om hvilken vej, som der skulle køres. Pludselig stod der tre andre chauffører om bilen, hvor den ene havde et baseballbat,« siger Mogens Friborg, som forklarer, at politiet heldigvis også dukkede op og fik reddet situationen.

»Det er ikke det værd mere,« siger han.