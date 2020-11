Coronavaccinen fra medicinalselskabet Moderna har en effektivitet på 94,1 procent. Det viser de fulde resultater af fase 3-studier.

Moderna vil mandag søge om betinget godkendelse af vaccinen i Europa og en nødgodkendelse i USA.

Studierne viser, at der ikke er alvorlige bekymringer omkring sikkerheden ved vaccinen, meddeler selskabet.

Moderna melder samtidig om en succesrate på 100 procent, når det handler om at forebygge alvorlige tilfælde af covid-19.

Med den ansøgning om nødgodkendelse, der ventes at blive sendt til den amerikanske lægemiddelstyrelse mandag, er det sandsynligt, at Modernas vaccine bliver den anden, der ventes at blive godkendt i USA i år.

Pfizer og tyske Biontech er en uge længere i forløbet end Moderna.



