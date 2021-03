Det er bestemt ikke alle ejendomme på boligmarkedet, hvor der følger en stor legeplads, rækker på rækker af små garderober og toiletter i knæhøjde med i prisen.

Men det er altså alt sammen, noget du får, hvis du køber den gamle børnehave i Hjordkær udenfor Aabenraa i Sønderjylland, som netop er kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Hjordkær Børnehus, som der står på facaden med farverige bogstaver på den røde murstensejendom fra 1927, havde engang plads til 54 rollinger, men i dag står de over 600 bebyggede kvadratmeter tomme.

Ifølge salgsmaterialet hos mæglerforretningen Evald Møller Bolig, som sælger ejendommen for Aabenraa Kommune, breder de mange kvadratmeter sig over 20 forskellige rum i forskellige størrelser og med forskellige funktioner:

Fra den karakteristiske børnehavegarderobe til en højloftet stue med udkig til legepladsen på den over 4.500 kvadratmeter stor grund.

Hele molevitten er udbudt til salg med en vejledende pris på 1.895.000 kroner, men ønsker man at købe ejendommen foregår det ved bud, da ejendommen er i offentligt udbud.

Billigt boligområde

Om børnehuset bliver lavet om til lejeboliger, forsat brugt til erhverv eller noget helt tredje må tiden vise, men en køber kan i hvert fald ende med - hvis salgsprisen ender under to millioner kroner - at få meget plads og grund for pengene i et allerede billigt område.

I Aabenraa Kommune blev husene i 2020 solgt for lige under 8.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er knap 1,2 millioner kroner for en gennemsnitlig villa på 150 kvadratmeter. Det viser Boliga.dks salgsprisdata.

Det er en del under gennemsnittet for hele landet, hvor et hus i samme størrelse i gennemsnit blev handlet for 2,5 millioner kroner sidste år.

