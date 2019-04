7 gode råd til en bedre søvn

1) Mobilen ud af soveværelset

Anskaf dig et vækkeur eller andet, der kan erstatte din mobil i soveværelset. På den måde undgår du at forstyrre eller friste din søvn med sms’er, der tikker ind, en lydløs telefon, der brummer, eller notifikationer, der bipper.

2) Fjern alle notifikationer

Notifikationer fra app’s, der f.eks. gør dig opmærksom på, hvor mange skridt du har gået, kan være forstyrrende elementer, der tager din opmærksomhed fra det, du var i gang med. Slet derfor alle applikationer, så du ikke hele tiden bliver forstyrret eller udvikler en afhængighed af din telefon.

3) Lav noget andet, inden du skal sove

For at berolige dit nervesystem og kunne falde til ro, inden du skal sove, er det en god ide, at du ikke tjekker mail som det sidste, når du skal sove, eller som det første, når du vågner. Du undgår derved også at stresse op over ting, du alligevel ikke kan gøre noget ved her og nu.

4) Vær til stede i nuet

Sæt din telefon på flytilstand, når du er sammen med andre mennesker, så du har din opmærksomhed på det, du er i gang med lige nu, fremfor at være til stede flere steder på en gang. På den måde undgår du at stresse din hjerne og viser, at du er til stede over for de mennesker, du er sammen med.

5) Dyrk regelmæssig motion

Det gør dig naturligt træt. Pas på med fysisk aktivitet i timerne før sengetid, da det kan virke opkvikkende. Hård træning, hvor du får pulsen højt op, får din krop til at producere endorfiner. Derfor bør du placere din træning mindst tre timer før, du skal sove.

6) Veltempereret søvn

Sov køligt, helst ved 13-18 grader. Da kropstemperaturen falder, når vi sover, er det vigtigt, at der ikke er for varmt i rummet, for så har kroppen svært ved at falde til ro.

7) Ro og regelmæssighed

Gå i seng, når du er træt, stå op på samme tid hver dag - uanset hvor lang tid du har sovet - og lad være med at sove i løbet af dagen. Det hjælper dig til at få et godt søvnmønster.

Kilde: Imran Rashid, Speciallæge i Almen Medicin og søvnvejleder Mikael Rasmussen.