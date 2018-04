Tilbage i slutningen af januar fik 36.000 danskere udskiftet deres betalingskort grundet mistanke om misbrug. Nu vil det samme ske for endnu 18.000 danskere.

Det skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse.

Udskiftningen sker, fordi flere misbrugsforsøg på nettet indikerer, at de 18.000 kort kan være havnet i forkerte hænder.

»Misbrug med kreditkort er faktisk generelt faldende men for at forebygge, at en række danskere får misbrugt deres betalingskort og akut må spærre deres kort, udskifter bankerne nu en mængde betalingskort. De berørte kortholdere vil i den kommende tid blive kontaktet af deres pengeinstitut, hvis de er berørte af sagen,« siger Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, i pressemeddelelsen.

Han understreger desuden, at det naturligvis ikke vil koste de pågældende kunder noget at få udskiftet deres kort.

Bliver man ikke kontaktet af sit pengeinstitut, er man ikke berørt og skal derfor ikke foretage sig yderligere.

Størstedelen af de misbrugsforsøg, der er blevet konstateret, er blevet afvist i Nets' misbrugsovervågning. Udskiftningerne sker for at undgå, at flere kortholdere udsættes for misbrug.

»I de her sager handler det om at udskifte de berørte kort, som vi vurderer er i fare for a blive udsat for misbrug, inden svindlerne begynder at misbruge dem. Dermed vil svindlerne opleve, at de har købt eller hacket data, som de ikke kan bruge til noget,« siger Louis E.B Andersen, som er ansvarlig for misbrugsbekæmpelse i Nets, i pressemeddelelsen.

Er man en af de berørte kunder, der skal have sit kort skiftet, understreger både Nets og Finans Danmark, at man skal huske at opdatere sine løbende betalinger og tilmelde det nye kort.