»Det er ligesom at blive far igen. Man får at vide, at konen er gravid. Barnet kommer på en eller anden given dato. Der er termin engang i efteråret. Det er vanvittigt.«

Frank Thøgersen har netop fået at vide, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, får hans papdatter, Mint, mulighed for at vende hjem til Danmark.

Det er syv måneder siden, at hun blev udvist af Danmark efter en integrationsvurdering. Siden har Mint og hendes mor boet i Bangkok, mens lillebror Malick og Frank Thøgersen har boet i Køge.

Men står det til Socialdemokratiet, skal loven ikke bare laves om fremadrettet, sådan som regeringen DF og S i februar lavede en politisk aftale om. Der skal også findes en løsning for de børn, der, siden loven trådte i kraft, er blevet udvist, lød meldingen fra udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) onsdag.

»Hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så bliver det i vores regering, at denne lov skal fremlægges. Der, mener vi så, at når den lov bliver vedtaget, så skal alle dem, der er kommet i klemme mellem den gamle lov fra 2016 og den nye lov, have et vindue på tre måneder, hvor de kan søge om familiesammenføring – også selvom deres forældre har været her længere,« siger han.

Efter sådan en udmelding skal Frank Thøgersen lige lede efter de rigtige ord.

»Det er jo… for fanden! Det betyder alt. Jeg havde en kammerat, der havde brugt 500 kroner på at spille Euro-lotto, fordi han håbede på at vinde lykken. Skid hul i lotto. Det er vores Euro-lotto-gevinst,« siger han og fortsætter:

»Vi kan komme tilbage til en normal hverdag. Malick kan være sammen med sin søster. Mint kan komme tilbage i skolen og få et normalt liv. Jeg kan få konen hjem igen. Hun kan måske få sit arbejde igen.«

Frygten lurer

Midt i den store glæde lurer dog også en frygt for, om Socialdemokratiet holder, hvad de lover.

»Jeg troede jo også for et halvt år siden, at der ville komme en løsning for Mint, da Socialdemokraterne var ude med et forslag. Men så hoppede de jo med på Inger Støjbergs forslag, som ikke skulle gælde bagudrettet,« siger han.

Han vælger dog at tro på, at de denne gang kan sætte næsen op efter at få samlet familien, hvis Mette Frederiksen ellers er statsminister efter valget.

»Jeg må se at få ringet til Thailand og sagt, at der er en løsning på vej,« siger han.