Der er hård kritik af de nye krav om især tidsbestillinger, når barer, værthuse og restauranter får lov at genåbne på onsdag.

Erhversmanden Lars Seier Christensen har kaldt kravet om bestilling af bord 30 minutter før ankomst for 'stjernetosset', og direktøren for Horesta, Katia Østergaard, har udtalt, at kravet er 'rigtig, rigtig vanskeligt'.

Og søndag har både McDonalds og Sunset Boulevard meldt ud, at de ikke genåbner for indendørs servering på onsdag.

Nu reagerer erhversminister Simon Kollerup (S) på de hårde meldinger om genåbningen.

Vil du forsøge at bestille bord for at komme på bar eller restaurant fra på onsdag?

»Jeg forstår godt, at det kan være bøvlet og irriterende, men det er forudsætningen for, at vi kan åbne så meget af samfundet og dansk erhvervsliv, som vi gør nu,« siger ministeren.

Overordnet er Simon Kollerup dog 'utrolig glad' for at der er indgået en politisk aftale om at barer, værtshuse og restauranter kan genåbne på onsdag.

Også selvom der altså stilles nogen ret store krav.

»Jeg er utrolig glad for, at et bredt politisk flertal er blevet enige om, at vi nu tager næste skridt i den gradvise genåbning af Danmark. Dermed kan vi fra næste uge kan sidde indendørs på restaurant, café, bar eller værtshus – og endda to uger før det, vi havde forventet. Det tror jeg, vi er mange, der har længtes efter,« siger han og tilføjer:

»I lande omkring ser vi nu, at der bliver lukket ned igen, fordi smitten er steget kraftigt. Der skal vi ikke ende her i Danmark, og derfor er vi nødt til fortsat at have restriktioner og retningslinjer,« siger erhvervsminister Simon Kollerup (S). Foto: Emil Helms

»Og jeg ved også, at særligt de erhvervsdrivende har set frem til at se gæsterne i øjnene igen.«

Simon Kollerup slår samtidig fast, at genåbningen skal ske på en måde, så der er mindst mulig risiko for at coronapandemien stiger så meget, at hele branchen igen må lukke ned.

»Vi skal også huske på, at genåbningen skal ske kontrolleret. I lande omkring ser vi nu, at der bliver lukket ned igen, fordi smitten er steget kraftigt. Der skal vi ikke ende her i Danmark, og derfor er vi nødt til fortsat at have restriktioner og retningslinjer,« siger han.

Hvorfor stilles der krav om tidsbestilling af bord, når folk jo skal være testet negative for at komme på bar eller restaurant?

Sådan er kravene for genåbningen Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, cafeer og barer, skal man reservere bord mindst 30 minutter inden.

Der er ikke nogen krav til, hvordan man skal reservere bord, så der er både mulighed for at bestille bord telefonisk, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.

Kravet om reservation gælder som udgangspunkt frem til 6. maj, og det gælder kun ved indendørs servering.

Der er også krav om coronapas, hvis man vil sidde indendørs, som dokumentation for, at man enten er vaccineret, har et negativt testsvar eller har været smittet inden for de sidste seks måneder.

Kravet om passet gælder ikke for udendørs servering, hvor man også gerne må gå indenfor og bruge toilettet, selv om man ikke har et coronapas.

Restauranter, barer og cafeer skal have sidste udskænkning eller servering klokken 22.

Herefter har kunderne en time til at indtage mad og drikke, inden de skal lukke klokken 23. Kilde: Erhvervsministeriet

»Det er en del af den brede politiske aftale, der blev indgået blandt Folketingets partier natten til fredag,« lyder det korte svar på mail.

Erhvervsministeriet oplyser videre, at kravet om forudgående reservation gaf bord gælder frem til 6. maj.

Samtidig oplyser ministeriet, at der er mulighed for, at virksomheder, der tidligere har været lukket ned, kan forblive lukket, hvis de vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne.

De vil kunne modtage op til 90 pct. i kompensation for de faste udgifter, og 90 pct. af den tabte omsætning i selvstændigordningen, oplyser ministeriet til B.T.