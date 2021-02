Spørgsmålene står i kø til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), efter leverandøren af kviktest til ansatte på plejecentre landet over er blevet fyret.

Fyringen er søndag eftermiddag meldt ud fra Sundhedsministeriet, selv om firmaet SOS International kun har leveret kviktest i en uge. Og nu kræves der konkrete svar på den beslutning.

»Det er noget sjuskeri hele vejen rundt. Jeg har allerede stillet spørgsmål til ministeren, og dem skal vi selvfølgelig have svar på,« siger Liselott Blixt, der er sundhedsordfører hos Dansk Folkeparti.

I mailen om fyringen af SOS Internationel skriver Sundhedsministeriet følgende:

»På vegne af sundhedsministeren skal jeg orientere om, at Region Midt i dag vil melde ud, at kontrakterne med SOS International A/S opsiges med 30 dages varsel i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland. SOS International A/S vil fortsætte med at antigenteste med eget personale i opsigelsesperioden i Region Hovedstaden, mens Medicals Nordic A/S stopper omgående som underleverandør,« står der i mailen, som B.T. er i besiddelse af.

Nu er det Falck, der skal teste i Region Sjælland, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

»De midlertidige kontrakter løber frem til udgangen af marts. Regionerne er i dialog med regeringen og kommunerne for at finde ud af, hvordan opgaven med at antigenteste borgere bedst muligt udbydes fremadrettet,« står der videre i mailen.

For få uger siden kunne B.T. afsløre, at personfølsomme informationer hos testede borgere er blevet delt blandt Medicals Nordics podere.

Medicals Nordic testcenter ved Kongevejscentret i Hørsholm, mandag den 25 janaur 2021. Medicals Nordic, der står for test ved nogle af SOS Internationals centre, oplyser i en pressemeddelelse, at firmaet øjeblikkeligt stopper brugen af WhatsApp, når der internt kommunikeres om positive testresultater. Foto: Liselotte Sabroe

De har delt billeder af den samtykkeerklæring, som giver tilladelse til, at virksomheden må sende dine oplysninger til sundhedsmyndighederne ved et positivt svar mellem hinanden via det sociale medie WhatsApp.

Det beskrives dog ikke i mailen om denne afsløring har relation til fyringen af SOS International.

Delingen af personfølsomme oplysninger er da heller ikke den eneste dårlig sag, hvor leverandøren er involveret.

B.T. har også kunnet afsløre lemfældige sikkerheds- og hygiejneforhold ved testcentre tilhørende Medicals Nordic.

Vi skal vide, hvem der har ansvaret for, at det er gået så galt Liselott Blixt (DF)

Medicals Nordic fik en meget stor del af den attraktive testopgave som underleverandør til SOS International efter en udbudsrunde, hvor prisen ifølge regionerne havde afgørende betydning.

»Vi skal vide, hvem der har ansvaret for, at det er gået så galt. De bliver ved med at sige, at det er nyt med coronavirus, og vi ikke ved noget,« siger Liselott Blixt og tilføjer:

»Men det kan ikke blive ved sådan. Vi skal have nogen svar frem på, hvordan det så kort efter et udbud, kan gå så galt.«

B.T. har bedt om en kommentar fra Magnus Heunicke, men det har ikke været muligt at få.