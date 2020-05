Nu kommenterer en minister direkte på digteren Yahya Hassans begravelse tirsdag i sidste uge.

Ikke på grund af Yahya Hassans kontroversielle og korte liv.

Men på grund af de mange deltagere, der stod tætpakket under begravelsen midt i coronakrisen.

»Jeg synes, det var træls at se billederne fra Yahya Hassans begravelse,« siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Digter Yahya Hassan bliver begravet på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus tirsdag. Foto: Bo Amstrup Vis mere Digter Yahya Hassan bliver begravet på den muslimske gravplads på Vestre Kirkegård i Aarhus tirsdag. Foto: Bo Amstrup

Hvorfor det?

»Fordi der var så mange mennesker, der stod så tæt. Det er det modsatte, der er brug for i øjeblikket,« siger ministeren.

For dem, der er født øst for Storebælt, kan træls oversættes til 'irriterende' eller 'anstrengende'.

Ministerens reaktion kommer, efter at en rapport fra Statens Serum Institut torsdag viste, at indvandrere i langt højere grad får coronavirus end etniske danskere.

Indvandrere og smitte En ny rapport fra Statens Serum Institut viser, at indvandrere fra ikke-vestlige lande i højere grad er blevet smittet med coronavirus i Danmark end etniske danskere. I alt er 18 procent af dem, der er testet positive, ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere. Det er på trods af, at de udgør 9 procent af befolkningen. Omvendt udgør de etniske danskere 78 procent af de smittede mod 86 procent af befolkningen. De sidste fire procent er indvandrere fra andre vestlige lande, der har en lav smitteforekomst. »Indvandrere og efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande har altså samlet set en højere incidens (forekomst, red.) end danskere,« står der i rapporten. Indvandrere med stor smitteforekomst kommer blandt andet fra Marokko, Somalia, Tyrkiet og Pakistan.

I alt er 18 procent af dem, der er testet positive for coronavirus i Danmark, ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere. Det er på trods af, at de kun udgør ni procent af befolkningen.

Det er især de københavnske vestegnskommuner og hovedstadsområdet iøvrigt, der er hårdt ramt af coronavirus. Men også Aarhus og Odense har høj smitteforekomst blandt indvandrere.

Yahya Hassans begravelse står ikke alene. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan op mod 100 deltagere 9. april i år stod tæt ved en muslimsk begravelse i Brøndby.

Politiet var til stede, men greb ikke ind. Det er der nemlig ikke hjemmel til i loven, da bisættelser ikke er omfattet af forbuddet mod store forsamlinger. Derfor er det op til arrangørerne selv at sætte retningslinjer for begravelserne.

Mændene ved den muslimske begravelse skærtorsdag stod tæt. Foto: Mathias Øgendahl Vis mere Mændene ved den muslimske begravelse skærtorsdag stod tæt. Foto: Mathias Øgendahl

Mandag kunne B.T. så fortælle, at muslimer fra Gellerup-parken i Aarhus så stort på forsamlingsforbuddet og gennemførte en fredagsbøn. Politiet beklager, at det ikke greb ind.

Selvom muslimske begravelser og bønner ikke konkret er mistænkt for at være årsag til smittespredning, så har billederne fra Yahya Hassans begravelse fået ministerens tanker i gang.

»Når man ser billederne fra begravelsen, kan man ikke lade være med at tænke på, at hele vores håndtering først og fremmest handler om befolkningens adfærd,« siger Mattias Tesfaye.

»Vi kan ikke sidde på Christiansborg og detailstyre. Det kræver noget af os alle sammen, og der skal desværre meget få til at igangsætte smittekæder, og derfor må jeg igen appellere til, at også de udsatte grupper finder deres indre samfundsborger frem,« siger Mattias Tesfaye, der selv bor i Albertslund Kommune, hvor smitteforekomsten blandt indvandrere er stor.

Mattias Tesfaye kalder tætpakkede muslimske begravelser for 'trælse'. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Mattias Tesfaye kalder tætpakkede muslimske begravelser for 'trælse'. Foto: Niels Christian Vilmann

Har I været gode nok til at få fat indvandrermiljøerne med?

»Vi har haft en særlig indsats mod de udsatte boligområder. Men jeg er også nødt til at sige, at man ikke kan lægge sig på sofaen og vente på, at myndighederne banker på døren. Man må også selv gøre en indsats,« siger han.

»Der er masser af borgere i det her samfund, som selv har opsøgt informationer. Lige meget, hvad vi gør som myndigheder, så kræver det også, at der er nogle i den anden ende, som tager det alvorligt,« lyder det fra Mattias Tesfaye.

Tesfaye fortæller, at regeringen nu vil hive fat i brancheorganisationerne inden for de områder, der har mange indvandrere ansat, for at få smitten ned.