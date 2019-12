»Jeg er meget bekymret.«

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup, der onsdag skulle svare på spørgsmål i Folketinget om det høje antal sager, politiet vælger at droppe.

B.T. har netop kunne afdække, hvor mange anmeldte sager, politiet har henlagt, når det gælder indbrud, tyveri og andre former for kriminalitet, der ikke kategoriseres som direkte personfarlig.

Helt konkret valgte politiet i hele landet i oktober at stoppe efterforskningen af i alt 18.078 sager.

Se de nye vilde tal fra politiet Oktober 2019 Anmeldelser: 29.847 Henlæggelser: 18.078 Sager med sigtede: 13.606 September 2019 Anmeldelser: 29.321 Henlæggelser: 15.962 Sager med sigtede: 15.814 August 2019 Anmeldelser: 31.635 Henlæggelser: 15.702 Sager med sigtede: 15.773 Juli 2019 Anmeldelser: 34.527 Henlæggelser: 16.581 Sager med sigtede: 14.713 Juni 2019 Anmeldelser: 30.746 Henlæggelser: 15.828 Sager med sigtede: 14.713 Maj 2019 Anmeldelser: 30.746 Henlæggelser: 16.336 Sager med sigtede: 14.735 April 2019 Anmeldelser: 30.211 Henlæggelser: 14.869 Sager med sigtede: 15.579 Kilde: Aktindsigt fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten i antal af anmeldelser, henlæggelser og sigtede i sager om tyveri, indbrud og andre former for ikkepersonfarlig kriminalitet.

Det er samlet set 2.116 sager flere i forhold til september, hvilket betyder en markant stigning på bare en enkelt måned.

Både rød og blå fløj blev rystede, da de hørte om stigningen i henlagte sager hos Rigspolitiet.

Situationen kaldes både for en 'skidt udvikling', 'dybt bekymrende' og 'fuldstændig utilfredsstillende'.

Synes du, at det er rimeligt, at politiet henlægger flere anmeldelser om eksempelvis indbrud og tyveri, fordi der skal bruges mere tid på den personfarlige kriminalitet?

Som nævnt er Nick Hækkerup alt andet end tryg ved situationen.

En melding ministeren slet ikke holder tilbage. Tvært imod er han ret ærlig.

»Jeg er bekymret for de mange henlæggelser. Ligesom jeg også er bekymret over, at sagsbunkerne vokser, og sagsbehandlingstiderne stiger både hos politiet og anklagemyndigheden,« siger han,

Det vil sige, at Nick Hækkerup også er bekymret for den rekordlange ventetid, ofre for kriminalitet har oplevet i år.

Netop den lange sagsbehandlingstid har B.T. de seneste fem måneder afdækket.

I serien har ofre fra det af meste landet som Bente Strunge Hermann, Sallie Nielsen, Charlotte Andersen, Steen Johannsen, Uffe Kurt Jensen, Mary Jane Williams, Silas Lund og senest Jens Nielsen fortalt om deres sager.

Alle sammen er historier, der enten har fået politiet til at beklage forløbet eller genoptage sagen.

TIP OS: Er du offer for den rekordhøje ventetid hos politi og domstole? Kontakt B.T.-journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk

Hvad er så årsagen til de store problemer?

Svaret fra Nick Hækkerup er, at både politi og domstole er stærkt pressede.

»Efter min mening er problemet, at vi har et politi og anklagemyndighed, der er spændt til bristepunktet. Det betyder, at et offer for en forbrydelse ikke får den behandling i retssystemet med den hurtighed han eller hun kan forvente,« siger han.

Nick Hækkerup erkender, at de store udfordinger afsløret hos politi og anklagemyndigheder nok er det største problem, han har som minister.

»Hvis man skal se på, hvad der er den aller største opgave, der ligger på mit bord, så vil det her være kandidat til det, og det skal der gøres noget ved,« siger han.

Ministeren lover, at der er nødt til at ske noget markant for at løse problemerne.

Og det kommer til at ske ved politiforliget til næste år.

Altså skal et politisk flertal blive enig om, hvad der skal ske af ændringer. Selv kalder ministeren det for 'tiltag'.

»Vi står med en række udfordringer hos politi og anklagemyndigheder, der er vokset sig større og større. Derfor kan vi ikke løse problemerne fra den ene dag til den anden,« siger han og tilføjer:

»Nå vi skal løse det, så kræver det nogle tiltag, og det er nok det allervigtigste, når vi politikere skal drøfte en ny flerårsaftale for både politi og anklagemyndigheden.«