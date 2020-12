'Chokerende', 'jeg var rasende' og 'nu er jeg uhelbredelig syg'.

Følelserne er i kog hos kræftsyge Bjarne Schou, Dunja Fogelberg Hansen og Anne Mette Christiansen.

Alle tre kæmpede en hård kamp med at få stillet deres kræftdiagnoser hos deres læger og på sygehuset under coronakrisen.

Og de er ikke de eneste kræftpatienter, der er ramt af coronarestriktionerne, siden 11. marts i år.

Langtfra endda.

I alt har 2.800 færre fået diagnosticeret kræft i perioden fra marts til maj, end der normalt gives i denne periode.

B.T. har konfronteret sundhedsminister Magnus Heunicke (S) med coronakrisens konsekvenser for kræftsyge.

Og meldingen fra ministeren er klar.

Magnus Heunicke er ikke bare bekymret. Han er stærkt bekymret.

»Der var et fald i henvisninger til kræftpakkeforløb for kræft i hele landet i de første uger af epidemien. Det er stærkt bekymrende, da det kan betyde, at der er kræftpatienter, der først har fået deres diagnose i et mere fremskredent stadium,« siger ministeren og tilføjer:

»Og det kan påvirke patienternes behandlingsmuligheder og overlevelse negativt.«

Ministeren holder da heller ikke igen med at komme med kritiske ord til landets regioner.

»Regionerne fik i foråret lov til at begrænse aktiviteten på ikke-akutte sygdomme for at skabe plads til covid-19-patienter, men det gjaldt ikke for akutte og livstruende sygdomme som f.eks. kræft, hvilket hele tiden har været krystalklart,« siger sundhedsministeren.

At kræftsyge hører til blandt de patienter, der har betalt prisen for læger og sygehuses særlige coronarestriktioner, har vakt opsigt på Christiansborg.

Ja, både rød og blå fløj har til B.T. fortalt, at de savner konkrete svar fra sundhedsministeren.

Helt konkret ringede kræftpatienten Dunja Fogelberg Hansen 11 gange forgæves til egen læge fra 16. marts til 7. juli.

»Mine børnebørn har haft det ad helvede til. Da jeg tabte håret, blev de forskrækkede, da de så mig,« siger Dunja Fogelberg Hansen og peger på billeder af sine børnebørn. Hun ringede 11 gange på næsten fire måneder om symptomer på lungekræft. Men intet skete grundet coronarestriktionerne. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd Vis mere »Mine børnebørn har haft det ad helvede til. Da jeg tabte håret, blev de forskrækkede, da de så mig,« siger Dunja Fogelberg Hansen og peger på billeder af sine børnebørn. Hun ringede 11 gange på næsten fire måneder om symptomer på lungekræft. Men intet skete grundet coronarestriktionerne. Foto: Jacob Crawfurd/Byrd

Selv om hun havde tydelige symptomer på lungekræft, og hun allerede i januar havde været til lægen med smerter i lungerne, var meldingen hver gang denne:

Der var coronarestriktioner, og derfor kunne hun ikke tilses af lægen.

»Min kræftdiagnose blev stillet i et meget fremskredent stadie, og det kan jeg takke min læge for. Jeg har gjort alt for at råbe ham op med de smerter og lidelser, jeg havde, i måned efter måned. Det er meget vigtigt, at både Sundhedsstyrelsen, regionerne og sundhedsministeren melder klart ud, at det her ikke må ske igen for andre,« siger hun efter at have hørt, at ministeren er 'stærkt bekymret'.

Magnus Heunicke er åben for, at der kan gøres endnu mere.

Men vurderingen om behovet for nye tiltag ligger hos Sundhedsstyrelsen, der følger det her område 'meget tæt'.

»Det er afgørende, at regionerne sikrer, at patienter med livstruende sygdomme får den udredning og behandling, de har krav på. Sundhedsstyrelsen følger derfor udviklingen meget tæt og vurderer løbende, om der er behov for tiltag,« siger Magnus Heunicke.

Ministeren opfordrer alle syge til at tage til lægen. Præcis som før coronarestriktionerne ramte i marts.

»Det er vigtigt, at alle borgere ved, at sundhedsvæsenet stadig er åbent. Hvis du er syg, så kontakt din læge – også selv om vi står midt i en covid-19-epidemi,« siger ministeren.