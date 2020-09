Peter Hummelgaard gav tirsdag morgen danskerne en glædelig overraskelse, da han meldte ud, at du allerede nu kan gå ind på borger.dk og bestille tre ugers indefrosne feriepenge.

Samtidig blev han spurgt direkte til, hvornår danskerne eventuelt kan se frem til at få de to sidste uger udbetalt. Og svaret var lovende, hvis du håber på flere penge.

Ministeren var nemlig slet ikke afvisende over for, at de to sidste ugers feriepenge kommer ud til danskerne.

»Vi er åbne for at drøfte udbetalingen af de to sidste uger. Vi indkalder de andre partier til de drøftelser i løbet af efteråret,« lød det fra Peter Hummelgaard.

Der er allerede nu et flertal uden om regeringen, som gerne ser, at de to sidste ugers indefrosne feriepenge bliver udbetalt allerede nu.

Så en del tyder på, at pengene kommer på et eller andet tidspunkt.

»Vi vil se på, hvornår det giver mening i forhold til at udbetale de sidste to uger – også i forhold til, hvordan det ser ud med beskæftigelsen,« sagde Peter Hummelgaard.

På samme pressemøde fastslog ATP's repræsentant, at den tekniske løsning, der lige nu bruges til at udbetale tre ugers feriepenge, også er sat op til at udbetale de sidste to uger.