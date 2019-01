Overvejer lovgivning der kan spænde ben for Huawei-kontrol over 5G-netværk

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er (V) bekymret over, at det kinesiske teleselskab Huawei kan kontrollere et kommende 5G-netværk i Danmark.

Det sagde forsvarsministeren på et samråd i Folketinget tirsdag.

»Center for Cyber Sikkerhed er i dialog med TDC om problemet. Kina er jo ikke en stat som Norge eller Sverige, og Huawei er forpligtet til at videregive oplysninger til den kinesiske efterretningstjeneste,« siger Claus Hjort Frederiksen.

5G netværket vil komme meget tættere på danskernes privatliv end 4G-netværket, vi bruger nu. Det kan give kineserne kontrol over vores førerløse biler, vores pengetransaktioner, flyafgange, sundhedsvæsnet, husholdningen og elektronikken i dit hjem og i din smartphone.

TDC skal opstille over 3.000 master i Danmark, som skal drive det kommende net. Flere lande som Canada og Tyskland overvejer at forbyde Huawei af frygt for industrispionage og generel overvågning.

»Vi kan ikke generelt forbyde Huawei, men vi kan forbyde leverancer fra en bestemt leverandør. Vi har et problem. Vi ved ikke, hvem der egentlig ejer Huawei - er det et privat selskab eller et statsligt,« siger Claus Hjort.

Er det egentlig kineserne eller russerne, du er mest nervøs for i øjeblikket?

»De opererer forskelligt: Kineserne er meget optaget af spionage mod private virksomheder, patenter og den slags, hvor russerne er mere optaget af at hacke vores infrastruktur, lave meningspåvirkning og blande sig i vores valgkampe.«

Claus Hjort Frederiksen (V) risikerer at blive kaldt i samråd igen, hvis han ikke gør noget ved sagen.

Er vi i virkeligheden i en værre situation end under Den kolde Krig?

»Ja, det kan du sige. Det er en helt ny verden, vi står overfor med hybrid krigsførelse. Det er det nye normale, vi må lære at leve med,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Hybridkrig en ny form for krigsførelse, der benytter forskellige former for soft power – blød magt i form af propaganda og økonomisk og politisk destabilisering.

Claus Hjort opfordrer også danskerne til selv at være mere på vagt:

»Hvordan beskytter du dine kodeord - deler du dem med andre, eller skifter du dem tit nok. Det er også vigtigt. Der er også kriminelle organisationer, der kan stjæle dine oplysninger og kræve løsepenge. Sikkerheden starter med os selv,« siger han.

Samrådet var indkaldt af SF's it-ordfører Lisbeth Bech Poulsen, som mener, at den kinesiske telegigant helt skal udelukkes fra Danmark.

»Jeg er bekymret for, at vi har lukket Huawei ind i varmen i forhold til de nuværende 4G-net. Men også, og det bliver endnu mere kritisk, det kommende 5G-net,« siger hun.

Samråd i Folketinget handler ofte om at »riste« en minister med kritiske spørgsmål. Men Claus Hjort Frederiksen er meget enig med oppositionen i udfordringen. Spørgsmålet er, hvad man skal gøre ved det.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) havde kaldt ministeren i samråd om sagen.

»Jeg synes, forsvarsministeren tog problemet alvorligt. 5G netværket skal skrue alle vitale dele af vores samfund sammen. Det handler både om kritisk infrastruktur, storpolitik og diplomati. Jeg vælger at tro på, at han rykker på det her. Ellers kalder vi ham i samråd igen.«

»Kina er blevet et endnu mere autoritært styre de senere år, og de er i gang med verdens største masseovervågnings-eksperiment af landets egne borgere. Infrastruktur handler om national sikkerhed,« siger Lisbeth Bech Poulsen.

Parterne har allerede besluttet, at det næste samråd skal være lukket, så ministeren kan løfte lidt mere af sløret for efterretningstjenesternes hemmelighedskræmmeri.