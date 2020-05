Først er der tavshed. I nogen sekunder. Så fortæller integrationsminister Mattias Tesfaye (S), hvad en mand i et boligbyggeri i Brøndby i weekenden fortalte ham om beskyttelsen mod coronavirus.

»Han sagde, at det er lidt sværere at holde børnene på afstand fra andre børn, når man bor på syvende sal og ikke har en trampolin i baghaven,« siger ministeren med alvor i stemmen.

Mattias Tesfaye bor selv i Albertslund, og netop kommunerne i Københavns Vestegn, hvor der bor mange med indvandrerbaggrund, er de steder, hvor der procentmæssigt er flest coronasmittede.

Ministeren erkender da også, at han har taget en beslutning, han ellers af princip er imod.

Se kommuner med flest coronasmittede Disse fem kommuner har flest coronasmittede per 100.000 indbyggere: Glostrup: 570 Vallensbæk: 534 Ishøj: 475 Hvidovre: 474 Albertslund: 466 Alle fem kommuner ligger i Københavns Vestegn. Kilde: Statens Serum Institut

Ja, han har handlet imod sin egen grundholdning.

I de socialt belastede boligbyggerier med en del beboere med indvandrerbaggrund er der sat sedler op med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvordan man bedst muligt undgår coronasmitte.

Disse sedler er ikke på dansk.

Nej, de er blandt andet på arabisk og andre sprog fra Mellemøsten.

Her er en af de plakater på mellemøstlige sprog, der er blevet sat op i forskellige boligblokke med mange med indvandrerbaggrund.

Beslutningen om at sætte disse sedler op på andre sprog har fyldt en del i hovedet på Mattias Tesfaye.

»Vi skal ikke vænne folk til, at man kan agere på fremmedsprog. Så får man aldrig lært dansk,« siger ministeren.

Men samtidig slår Mattias Tesfaye fast, at situationen under coronakrisen er så særlig, at disse sedler måtte sættes op.

Også selv om de er imod ministerens grundholdning.

Er det rimeligt, at der i nogen boligblokke sættes sedler op på arabisk om, hvordan man undgår coronasmitte?

»Jeg vil gerne sige, at i den her situation skal det ikke være sådan, at folk ikke kan forstå budskabet om, at smitten spredes. Det er derfor, vi har valgt Politiets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at informere deres budskaber, så de kan forståes,« siger Mattias Tesfaye.

Men Mattias Tesfaye har fortsat denne klare holdning til at lave dokumenter på andre sprog end dansk:

»Jeg mener ikke, der skal hænge opslag på arabisk nede på kommunale institutioner. Jeg mener, folk må kunne orientere sig på dansk. Det er ligesom grundlaget for at kunne være i Danmark,« siger ministeren, der deler holdning med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

B.T. har den seneste tid beskrevet, hvordan der på flere sygehuse er en overrepræsentant af coronasmittede med anden etnisk baggrund.

Professor og overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital fortæller, at der er en overrepræsentation af indvandrere blandt dem, der er indlagt med coronavirus.

»Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen,« sagde Thomas Benfield, overlæge og professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling i Hvidovre, for nylig til B.T.

Mattias Tesfaye holder da også fast i vigtigheden af, at folk med indvandrerbaggrund forstår at beskytte sig mod coronasmitte.

»Min egen sondring er, at hvis ikke folk forstår det her budskab, så går det ikke kun ud over dem selv, så går det også ud over andre,« siger han.

Det lyder ,som om du har tænkt meget over det her?

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til afstemning af lovforslaget om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til midlertidig fravigelse af frister og andre betingelser som følge af covid-19), i Folketingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 28. april 2020.

»Ja. Jeg står fast ved mine principper, men vi er i en ekstraordinær situation, så vi er nødt til at sikre os, at alle, der bor i det her land, er nødt til at forstå, hvad der bliver sagt,« siger Mattias Tesfaye.

Torsdag kommer Statens Serum Institut med en opgørelse over, hvor mange af de coronasmittede, der har anden etnisk baggrund.

Og fra Mattias Tesfaye er meldingen klar:

»Nu afventer vi i første omgang tallene. Men viser det sig, at der er en kraftig overrepræsentation af smittede med anden etnisk baggrund, så kommer vi til at præsentere initiativer fra regeringen,« lover ministeren.