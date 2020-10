Regningen efter konkurserne bliver i milliardklassen - og det bliver alle danskere med en forsikring, der nu hænger på den.

»Det bryder jeg mig ikke om,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.

Han kritiserer ifølge Finans.dk den model, som bruges til at rydde op efter forsikringsselskaberne Alpha og Qudos, der begge gik konkurs i 2018.

De kunder, der er ramt af de krakkede selskaber, skal nemlig have dækket deres tab hos Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og det er hver eneste danske forsikringstager, der hvert år indbetaler til dén pengekasse via deres forsikringer.

»Det er altså os alle sammen, der betaler for at rydde op efter dem, der ikke kan finde ud af det,« siger Lars Krull.

Ifølge Finans.dk regner garantifonden med, at det alt i alt kommer til at koste 3,5 milliarder kroner at dække ind for Alphas og Qudos' konkurser. Med et håb om at nedbringe udgiften til to milliarder kroner.

Og der skal nu igen indkræves penge til kassen, hvor danske forsikringstagere sidste år lagde omkring 307 millioner kroner.

Forholdene for Alpha og Qudos er endda ekstra specielle. For selv om selskaberne var danske, havde de kun få kunderne herhjemme. I stedet havde de tilsammen mere end en million kunder i udlandet, hvilket gør oprydningsarbejdet endnu dyrere.

Loven er siden de to selskabers konkurs ændret, så Garantifonden for skadesforsikringsselskaber kun dækker danske kunder. Men det er altså alle danskere med forsikring, der skal betale for Alphas og Qudos konkurs.

Den danske forsikringsbranche har i de seneste år været hårdt ramt af også en konkurs hos Husejernes Forsikring.