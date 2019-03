Hun lister stille den ene hånd ned under dynen, mens hun med den anden tager fat i iPaden og taster ‘gratis porno’ ind i søgefeltet på Google.

Hendes kæreste, der er professionel gamer, sidder og spiller computer oppe ved skrivebordet ved siden af. Han smiler til hende.

Selvom det snart er et halvt år siden, Mille Sørensens kæreste kom ud af sin depression, er det stadig meget sjældent, de to har sex.

I hvert fald i forhold til Mille Sørensens behov.

I en B.T.-serie møder vi i disse dage forskellige danskere for at finde ud af, hvordan porno fylder og påvirker deres hverdag. Lørdag fortalte Tiffanie-Danila Schæffer, at hun betragter porno som utroskab.

For to år siden, inden Mille Sørensens kæreste blev ramt af depression, havde de måske sex hver anden uge, men da mørket skyllede ind over hans sind, skyllede det også ind over deres parforhold og vaskede al intimitet væk.

»Det var følelsen af bare at have et venskab, selvom man var i et forhold. Jeg fik en meget mærkelig følelse inden i mig selv, fordi vi havde mistet noget sammen,« siger 26-årige Mille Sørensen, der i dag bor i Skovlunde sammen med sin kæreste.

Det første halve år vidste Mille Sørensen slet ikke, hvordan hun skulle være i det.

Mille ser internetporno. Skovlunde, torsdag den 21. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mille ser internetporno. Skovlunde, torsdag den 21. marts 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun kunne ikke være i sig selv, så hun lod salte tårer og varmt vand fra brusehovedet løbe ned ad kinderne på hende.

»Tit stod jeg og græd ude i badet. Jeg hader at vise følelser, så jeg har holdt mig selv og min tristhed skjult. Jeg endte også med at skubbe familie, venner og min kæreste væk fra mig,« fortæller hun.

Normalt var Mille Sørensen den glade pige, der altid havde et smil på læben.

Og efter mange timer i badet besluttede hun sig for at finde tilbage til den pige igen:

»Så jeg sagde til min kæreste, ‘for at jeg får lettet mit tryk, og for at jeg bliver lidt gladere, så er jeg nødt til at se porno’.«

Han kiggede noget skeptisk på hende til at starte med, for han onanerer ikke selv og er lidt gammeldags på den måde, fortæller Mille Sørensen.

Men han kunne godt forstå hende.

Der faldt en sten fra hendes hjerte, da hun endelig kunne være åben om sit behov.

Det tilfredsstillede mig og gjorde, jeg fik udløst det her inden i mig. Lysten. Det virker ikke lige så godt, som hvis man har sex med kæresten, men det har hjulpet mig igennem det her halvandet år Mille Sørensen

Og hun kunne begynde at se porno.

»Det tilfredsstillede mig og gjorde, jeg fik udløst det her inden i mig. Lysten. Det virker ikke lige så godt, som hvis man har sex med kæresten, men det har hjulpet mig igennem det her halvandet år,« siger hun.

Der er mange, der har haft svært ved at forstå, hvordan Mille Sørensen kunne blive i forholdet og leve med ikke at have sex i halvandet år.

»Mine veninder er forbløffede over, jeg ikke valgte at gå fra ham. Men det gjorde jeg ikke, fordi jeg havde pornoen,« siger hun og fortæller, at hvis hun ikke havde haft den mulighed for at tilfredsstille sig selv, så var hun helt også sikkert endt med at forlade ham.

10 ting, du skal vide om pornoindustrien 1. Pornosites har mere regelmæssig trafik end Netflix, Amazon og Twitter tilsammen hver måned. (HuffPost) 2. 35% af alle internetdownloads er pornorelaterede. (Webroot) 3. 34% af internetbrugere har været udsat for uønsket porno via annoncer, pop-ups osv. (WebRoot) 4. "Teen"-pornokategorien har toppet pornositesøgninger de sidste seks år (Pornhub Analytics). 5. Mindst 30% af alle data, der overføres på internettet, er pornografiske. (HuffPost) 6. 64% af de unge i alderen 13-24 søger aktivt på porno hver uge eller oftere. (Rapport, NCOSE) 7. Pornoindustrien omsætter for over 97 milliarder dollar globalt, hvor omkring 12 milliarder dollar kommer fra USA (NBC News) 8. I løbet af 2018 blev mere end 5.517.000.000 timer brugt på at se porno på verdens største porno-site. (Ponhub Analytics) 9. Elleve pornosider er blandt verdens 300 mest populære internetsider. Den mest populære er nummer 18 på listen og slår dermed sider som eBay, Netflix og MSN. (SimilarWeb) 10. Verdens største gratis porno-site havde over 33.500.000.000 besøg alene i løbet af 2018. (Pornhub Analytics)

Og selvom han kom ud på den anden side af depressionen tilbage i oktober sidste år, bruger Mille Sørensen stadig pornoen ugentligt.

»Nogen har mere behov end andre, og jeg har mere behov for sex end ham. Men jeg vil gerne bevare mit forhold i mange år og blive gift og få børn, så derfor er porno en positiv ting for mig,« siger hun og fortæller, det i dag er en måned siden, de havde sex.

Hun ser porno to gange om ugen eller oftere. Hvis hun har ægløsning bliver det til lidt mere. Ret meget, siger hun og beskriver sig selv som lidt af et monster, når hormonerne knokler rundt i kroppen på hende.

Og så er det frem med telefonen eller iPaden og ind på en pornoside for at få hormonmonsteret ned i gear.

Mille ser internetporno. Skovlunde Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mille ser internetporno. Skovlunde Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det gør mig glad, fordi jeg får udløst denne her seksuelle energi af at kigge på andre mennesker have sex. Så får jeg stillet min lyst ved at røre ved mig selv,« siger hun.

Engang lagde hun meget ofte op til sex med kæresten. Men efter afvisning på afvisning har hun nu fundet ro i, at der er pornoen og hendes højre hånd.

De to ting, hun ved, altid er der.

Det er vigtigt for Mille Sørensen at være åben om, at hun ser porno. Hun synes, det er ærgerligt, at det stadig er tabubelagt for mange at tale om.

For hende har det nemlig betydet, at hun har kunnet være mere til stede over for sin kæreste på den måde, han havde brug for, hun er det.

Hvis hun ikke havde haft muligheden for at sætte porno på en gang imellem, ville hun have været en anden person. En person, hun fik et glimt af engang.

En person, hun ikke gider være igen.

»Jeg ser porno for ikke at blive en sur mokke, der skubber alle væk fra sig.«