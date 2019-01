Det er ikke et hvilket som helst skoleophold, prins Joachim begynder på til september.

For i 10 måneder skal den 49-årige kongelige oberst møde seks dage om ugen på Frankrigs højest rangerende militære lederuddannelse, og han er ikke blot med som kransekagefigur.

»Han har en militær rang, der gør, at han er kvalificeret til uddannelsen. Jeg tvivler på, at franskmændene optager nogen, bare fordi de er kongelige,« siger leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet Henrik Ø. Breitenbauch og fortsætter:

»Frankrig er en republik, så kongehuse har ikke særlige fortrin. I Frankrig går man op i meritter. Hårdt arbejde skal belønnes, og det her er næppe en badebillet.«

Prins Joachim har haft en lang tilværelse i forsvaret. Billedet her er fra 2001. Foto: HENNING BAGGER

Chefen for Gardehusarregimentet i Slagelse, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, har selv gået på École Militaire i Paris, hvor prinsen får sin daglige gang, og regimentschefen stemmer i:

»Han får 70+ timers undervisning og arbejdsuge. Det er ikke en gentlemanuddannelse - der bliver forlangt noget af kursusdeltageren,« siger han.

Prins Joachims uddannelse består af to dele, der afvikles ved Centre des Hautes Études Militaires (Center for Høje Militære Studier, CHEM) og Institut des Hautes Études de la Défense Nationale (Institut for Højere Studier af Nationalt Forsvar, IHEDN).

Førstnævnte, hvor tidligere elever inkluderer berømte generaler som Napoléon Bonaparte og Charles de Gaulle, er ifølge Jens Ole Rossen-Jørgensen et rent militært kursus.



Sidstnævnte inkluderer personer fra den civile centraladministration, erhvervs- og finansverdenen samt folkevalgte i Frankrig.

»Det er de tunge drenge på tværs af de her lag,« siger Jens Ole Rossen-Jørgensen, der tog IHEDN-uddannelsen i 2013-2014.

Ifølge uddannelsens hjemmeside bliver prins Joachim samt hans godt 30 medstuderende - primært højere franske officerer - forberedt 'til de højeste ansvarsområder' og får 'udviklet deres evne til at begrunde store strategiske og politisk-militære problemer'.

Henrik Ø. Breitenbauch fortæller, at uddannelsen tager 'udgangspunkt i et niveau, der i den civile verden svarer til ledelse på afdelingschefniveau, hvilket vil sige, at man er vant til at lede andre ledere, har operativ erfaring og er vant til at håndtere budget og personaleansvar med forståelse for det militære håndværk', forklarer han.

En afgørende forudsætning

»Det er en uddannelse, som er forberedende til det øverste militære niveau: general i hæren eller admiral i søværnet.«

Begge eksperter fremhæver desuden, at prins Joachims franskkundskaber er en særdeles vigtig kompetence, der gør, at han har opnået en af de få pladser på akademiet.

»Det er en afgørende forudsætning,« siger Jens Ole Rossen-Jørgensen.

Han fremhæver også, at prinsen får brug for sine diplomatiske evner.

Chefen for Gardehusarregimentet i Slagelse, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen, har selv gået på École Militaire i Paris, hvor han har taget IHEDN-uddannelsen (Institut for Højere Studier af Nationalt Forsvar).

»Når man er i en multinational setting, skal man have en diplomatisk sans, og det har man som opdraget i kongehuset. Man skal kunne tale med alle mulige mennesker ud fra det perspektiv, de kommer fra,« siger han.

Henrik Ø. Breitenbauch fortæller, at det er vigtigt for Danmark at have officerer, der taler godt fransk med gode forbindelser til det franske, militære establishment.

»I forhold til det danske forsvar spiller Frankrig en vigtig rolle i en tid, hvor der er blæst om det transatlantiske forhold (Nato-alliancen, red.) og i spørgsmålet om, hvorvidt Europa skal spille en større rolle i forhold til eget forsvar.«

»Desuden har Frankrig en stor rolle i Nordafrika i forhold til militære indsatser mod for eksempel terrorgrupper,« siger Henrik Ø. Breitenbauch og fortsætter:

»Frankrig tilbyder løbende forskellige adgange til kurser, men det er ikke altid, at posterne kan blive afsat med danske officerer. Der er brug for danske officerer med overbevisende franskkundskaber.«

»Prins Joachim kan bidrage til, at der er kontakt mellem de to forsvar. Danmark har brug for at styrke forbindelsen til Frankrig på det her niveau, så det er rigtig godt, at han skal af sted, for det kan blive en fordel for Danmark.«

Jens Ole Rossen-Jørgensen er enig.

»Jeg har svært ved at se noget negativt i det her. Frankrig er en af de store aktører i europæisk forsvar, og prins Joachim kan hjælpe til at opnå en bedre forståelse mellem Danmark og Frankrig,« siger han.