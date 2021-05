Han havde hørt om lignende situationer før. Men han havde aldrig troet, at det skulle ske i hans lokalområde.

Mikkel Bo Hansen fra Stilling ved Skanderborg er chokeret over, at begge hans katte inden for få uger er blevet beskudt af hagl.

Først var det katten Venus, der blev skudt, og det opdagede dyrlægen ved et tilfælde, da katten var blevet syet i potten og skulle have stingene ud igen.

Få uger senere var den så gal igen. Denne gang var det katten Mars, der lige pludselig dukkede blødende og humpende op på matriklen.

Røntgenbillede af katten Venus, der blev ramt af ét haglskud. Vis mere Røntgenbillede af katten Venus, der blev ramt af ét haglskud.

Røntgenbilleder viste, at katten var blevet ramt i begge sider af kroppen, og da det ene hagl havde sat sig fast i muskulaturen, har den haft store gener.

»Jeg synes, at det er meget chokerende. Det er et meget stille område, så det er mindfucked på en eller anden måde, at der er nogen, der kan finde på det,« siger han til B.T.

Han er på intet tidspunkt blevet konfronteret af nogen om, at kattene skulle være til gene i området, og selvom han har forståelse for, at det kan være irriterende, hvis katte efterlader afføring i ens have, så er han meget uforstående overfor, at man kan finde på at trække et våben:

»Jeg kan forstå, at nogen har stærke holdninger til katte, men der er langt derfra og så til at øve selvtægt på den her måde.«

Røntgenbillede af katten Mars, der blev ramt af to haglskud. Foto: Privatfoto Vis mere Røntgenbillede af katten Mars, der blev ramt af to haglskud. Foto: Privatfoto

Han opfordrer i stedet til dialog, eller som et alternativ, at man sprøjter vand efter kattene, hvis de er til gene.

For han for vil for alt i verden undgå, at noget lignende sker igen:

»Jeg er bekymret. Jeg har haft kattene i under et år, og havde jeg vidst, at det her var en del af hverdagen, så havde jeg ikke anskaffet dem.«

Han forklarer, at sagen, på opfordring af dyrlægen, er blevet meldt til politiet. Østjyllands Politi har taget sagen alvorligt, men da der ikke er nogen vidner, og da kattene heller ikke kan forklare sig, er ejeren ikke særligt optimistisk på vegne af efterforskningen.

Venus, der blev ramt af ét haglskud. Vis mere Venus, der blev ramt af ét haglskud.

Begge katte har det fint efter omstændighederne, omend Mars, der blev ramt af to haglskud for ganske nylig, fortsat halter. Mikkel Bo Hansen fortæller, at der måske venter en operation, men det afhænger af, om muskulaturen kan bygge sig op omkring projektilet.

Og selvom hændelserne har chokeret Mikkel, så er hans to børn på ni og 13 år endnu mere påvirkede af det.

»De er uforstående over for, hvorfor man gør sådan noget. Jeg ville også have haft svært ved at sætte mig ind i det, hvis jeg var barn og hørte, at folk skød mine kæledyr.«

Nu håber han bare, at den eller de involverede vil stå frem.