Der er sikkert mange, der savner en tur på restaurant, på bar eller bare at kunne tage til frisøren.

Men ikke på Isle of Man.

Her lever beboerne et helt normalt liv uden nævneværdige restriktioner. Noget, der i store dele af verden virker som utopi i disse dage.

Øen, der ligger mellem England og Irland, er selvstyrende og har 85.000 indbyggere. Og selvom det ofte kan være besværligt at bo på en afsides ø, er det lige netop en velsignelse, når en virus er i omløb.

Gågaden i Douglas. Foto: Paul ELLIS Vis mere Gågaden i Douglas. Foto: Paul ELLIS

Her kan man meget lettere styre, hvem der kommer ind og ud af øen. Derfor har det også kun være muligt for øens egne beboere at tage færgen dertil fra England, Irland eller Nordirland.

Der har siden sommer stort set kun været restriktioner på ind- og udrejse til øen. Til gengæld har man skullet isolere sig i 14 dage, hvis man ankom til øen. Bryder man isolationen, risikerer man at ryge i fængsel.

Men skoler, butikker, restauranter, barer, fritidsaktiviteter og så videre er åbne. Så øens beboere lever, ganske vel isoleret, men et langt mere normalt liv, end hvad der ses rundt omkring i Europa.

Siden pandemien tog sit greb om verden har øen haft 444 smittede og 25 dødsfald. Men langt de fleste tilfælde opstod under pandemiens første bølge sidste forår.

Promaden i Douglas på Isle of Man. Foto: Guy Jackson Vis mere Promaden i Douglas på Isle of Man. Foto: Guy Jackson

Siden da har smittetilfældene været sporadiske, bortset fra i januar. Her opstod et udbrud efter en enkelt person havde været i isolation i 14 dage, men alligevel fik virussen.

I sidste ende blev mere end 50 personer smittet som følge af denne kæde, og derfor var øen nedlukket, som vi kender det i Danmark, det meste af januar.

Men det har på ingen måde fået utilfredsheden til at brede sig på blandt befolkningen:

»Der har ikke været protester, og heller ingen indvendinger. Folk er afklarede med, at vi skal følge reglerne, og hvad myndighederne siger, og så vil vi snart være ude af det igen. Og det er det, der er sket,« Pete Nash, der er beboer på øen, til Sky News.

Øen er særligt kendt for de motorcykelløb, der køres hvert år. Foto: YOAN VALAT Vis mere Øen er særligt kendt for de motorcykelløb, der køres hvert år. Foto: YOAN VALAT

Nu er øen åben igen. Men det seneste udbrud har fået øen til at ændre sine indrejserestriktioner.

Nu skal man enten tre uger i isolation eller have foretaget tre test på første, syvende og 13. dag af isolationen, hvis man kun ønsker to uger i isolation.

Hvornår indrejserestriktionerne løftes for udefrakommende og turister vides endnu ikke. Men beboerne på Isle of Man klager ikke.