Fra at kunne bryste sig af en michelinstjerne, kan restaurant Kokkeriet i København nu vise en sur smiley frem for deres besøgende.

»Jeg er fuldstændig i chok over, at denne her kontrolrapport er offentliggjort. Det er en stor og vigtig sag for os, fordi vi skal have denne her sure smiley hængende. Det er dårligt for vores omdømme og dermed også vores forretning,« siger Sammy Shafi, der er ejer restauranten, til TV 2 Lorry.

Sundhedsstyrelsen var på besøg 14. juli, hvor de kunne konstatere forhold, der i værste tilfælde kunne gøre kunderne syge:

»39 stykker fersk laks, 4 stykker hel makrel, 4 liter mælk, 2 liter fløde samt 2 bøtter med cremefraiche i kølerummet i kælderen ved en temperatur målt på 13.2 C,« står der i kontrolrapporten.

Det skulle vise sig, at køleenheden i køleboksen var i stykker, hvilket gjorde, at fisken ikke kunne holde sig på de maksimalt 0-2 grader og mejeriprodukterne på de fem grader.

Og selvom fødevarerne blev kasseret med det samme, og der blev tilkaldt en montør, udløste det en bøde på 10.000 kroner og en sur smiley – til stor frustration for restaurantejeren, der til TV 2 Lorry udtaler, at den sure smiley ikke er givet på 'et retfærdigt grundlag'.

Han har derfor valgt at klage over forløbet til Fødevarestyrelsen for at trække smileyen tilbage.

Fødevarestyrelsen oplyser dog til tv-mediet, at de fastholder, at der var tale om en overtrædelse af fødevarelovgivningen.