Michala Nielsen er færdig med at køre med Amager-Øbro Taxa.

Lige omkring månedsskiftet til oktober skulle 26-årige Michala Nielsen, hendes søster og to af deres venner køre fra Rådhuspladsen til Michala Nielsens hjem i Valby uden for København.

Der er god stemning, da det lille selskab har været ude at drikke en øl efter fyraften.

Michala Nielsen giver chaufføren sin adresse i Valby og ser, han trykker den ind på sin gps. Hun har desuden fået sat sin cykel fast bagpå sammen med en af de andres.

Michaela har haft en dårlig oplevelse med en taxachauffør, der smed hende af på motorvejen efter at være kørt forkert. Undervejs havde han også tabt hendes cykel, der var spændt bag på taxaen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Michaela har haft en dårlig oplevelse med en taxachauffør, der smed hende af på motorvejen efter at være kørt forkert. Undervejs havde han også tabt hendes cykel, der var spændt bag på taxaen. Foto: Bax Lindhardt

»Pludselig opdager jeg, at vi er ude på Amager i nærheden af Hotel Bella Sky,« siger Michala Nielsen.

Bella Sky ligger lige ved Bella Center i hovedstadsområdet og er den stik modsatte vej.

Det lille selskab spørger chaufføren, hvad han bestiller langt ude på Amager.

»I ved ikke, hvad I taler om,« vrisser chaufføren.

»I har givet mig en forkert adresse,« siger han.

Det kan Michala Nielsen ikke forstå, da hun netop så chaufføren trykke adressen ind på sin gps.

Gps'en er dog pludselig slukket, bemærker hun. Hun spørger til, hvorfor gps'en er slukket, og brokker sig over, at de er milevidt fra Valby.

Det gør kun ondt værre.

»Så stopper han vognen i nødsporet midt på motorvejen. Han siger, at han ikke gider have os med mere, og at vi har spildt hans tid og den slags,« forklarer Michala Nielsen, der rystet forlader taxien sammen med den ene af vennerne.

Søsteren og den anden ven sidder fortsat i bilen, mens chaufføren forklarer, at de skal betale de adskillige hundrede kroner, som taxameteret er nået op på.

Det nægter Michala Nielsen.

»Så griber han mig i armen og siger, jeg skal betale. Det er meget ubehageligt,« siger hun.

Midt i sin befippelse opdager Michala Nielsen, at de to cykler, som ellers blev spændt fast på taxien på Rådhuspladsen, ikke er der mere. De er simpelthen faldet af undervejs.

»Jeg tænker, at de er faldet af på motorvejen, fordi han kørte så hurtigt. Vi har ikke opdaget det,« siger Michala Nielsen.

Pludselig løber chaufføren ind i taxien igen, da Michala Nielsen spørger, hvor hendes cykel er blevet af.

»Så gasser han op og kører væk,« siger Michala Nielsen.

Men din søster og en af de andre sidder jo stadig i bilen?

»Ja. Der er også en dør, der står åben. Han kører cirka 10-20 meter. Jeg kan høre min søster skrige fra bilen. Så stopper han igen. Jeg tror, han panikkede et øjeblik,« forklarer Michala Nielsen.

Tilbage i bilen forsøger de fire passagerer at tale hele den vanskelige situation lidt ned på jorden.

»Vi spørger, om ikke bare han kan køre os hjem,« siger Michala Nielsen.

Ifølge Michala Nielsen opstår der i vognen en stemning af, at nu skal denne her tur bare overstås. Også fra chaufførens side.

Taxien begynder at køre igen.

Der går dog ikke særlig lang tid, så er den gal igen. Pludselig er bilen i Glostrup, hvilket igen er en kæmpe unødvendig omvej

»Jeg bliver vred og siger, han snyder,« forklarer Michala Nielsen.

»Så begynder han igen at sige, at vi har givet forkert adresse. Han siger også, at vi er de værste kunder, som han nogensinde har haft,« forklarer hun.

Det ender med, at selskabet endelig når frem til den korrekte adresse i Valby, hvor chaufføren forlanger 700 kroner.

»Jeg ville ikke give ham nogen penge. Vores cykler er forsvundet. Men en af de andre giver ham 400 kroner, og så accepterer han det,« siger hun.

Oplevelsen har gjort, at Michala Nielsen fremover undgår Amager-Øbro Taxa.

Amager-Øbro Taxa forklarer, at de på ingen måde accepterer sådan en opførsel fra deres chauffører.

»Det her er ikke en lille sag hos os. Det er en meget alvorlig sag. Hvis denne historie er korrekt, så kan den pågældende chauffør ikke køre for os mere. Det er en opførsel, der er helt ude i hampen,« siger han.

Michala Nielsens ven, der var med i taxien, klagede efterfølgende over telefon, men oplyste ikke chaufførens identitet.

»Når man ringer ind til os med sådan en sag, så beder vi altid kunden om at skrive en skriftlig klage, så vi kan følge op på den. Det vil jeg gerne opfordre alle til at gøre. Det er den eneste måde, så vi kan blive bedre og tage fat i de pågældende chauffører,« forklarer Thomas Petersen.

Han vil nu følge op på sagen.