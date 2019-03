»Så laver jeg lige sådan en lille bakke med lidt chips, snolder og cola. Helt kold cola, som er klar til når han kommer hjem,« siger 44-årige Janni Eskesen.

Det er ren kærlighed, der møder 39-årige Michael Eskesen, når han efter et par uger i USA træder ind af døren i murstensvillaen i Holstebro. Ren kærlighed, som kan koste ham livet.

Det ved Janni Eskesen godt. Og jo, ‘dunken’, som hun kalder sin mands ekstra mavefedt, bekymrer hende.

»De organer kan ikke holde til alt det fedt,« siger hun.

Mit et og alt

Michael Eskesen har et tårnhøjt blodtryk, som på ingen måde harmonerer med, at han ikke engang har rundet de 40.

»Slagtilfælde. Hjertestop. Jeg er bange for, at han bare falder om en dag. En til to liter cola om dagen, det påvirker da ens krop,« siger Janne Eskesen og fortsætter:

»Han er jo mit et og alt. Jeg vil ikke miste ham og sidde alene i 15 år uden ham.«

Når man først har mødt hinanden efter 30, så tæller hvert et år i den anden ende også, forklarer hun.

»Jeg har aldrig stået med en pegefinger. Så bliver han bare sur,« siger Janni Eskesen, der i stedet forsøger at motivere med ros. Foto: DR Presse

»Og kvinder bliver jo som regel lidt ældre,« siger hun.

Tiden sammen er vigtig.

Dagen før deadline

Men det er hyggen også, når rejsemontøren endelig er hjemme hos familien, der udover Janni tæller Matti på fire og Victoria på 16.

»Når knægten er puttet, sidder jeg lige og hygger ved computeren, og så kommer hun op med lidt lækkert. Hun gør det af ren kærlighed,« siger Michael Eskesen på et telefonopkald fra Arizona, hvor han lige nu arbejder.

‘Dunken’ bekymrer også ham.

»Jeg har en lille dreng på fire år, og jeg vil jo helst ikke stille træskoene, før han bliver voksen,« siger han.

Derfor sad han en sen søndag aften, efter hele familien egentlig var gået i seng, og skrev en ansøgning til DR-programmet ‘Rigtige Mænd’ - dagen før deadline.

Sundere sammen

De seneste seks uger har man kunnet følge Camilla og Martins kamp for sammen at ændre dårlige vaner i programmet ‘Fede Forhold’.

Michael og Janni Eskesen har mødt hinanden sent i livet. Derfor vil de gerne ændre deres livsstil, så de kan få mange gode år sammen. Foto: DR Presse

Nu er det Janni og Michael samt tre andre pars tur til sammen at tage kampen i programmet ‘Rigtige mænd - nu med damer’.

Det er nemlig lettere at blive sundere sammen, lyder præmissen for begge programmer. Ligesom det modsatte også synes at være tilfældet.

I hvert fald er der flere overvægtige blandt gifte par sammenlignet med singler. Ifølge Sundhedsprofilen 2017 er 57 pct. af gifte par overvægtige eller svært overvægtige.

Det gælder også hjemme hos Janni og Michael, som begge har lidt ekstra på sidebene. Men det ændrer ikke på deres kærlighed til hinanden.

»Vi vil altid elske hinanden, uanset hvordan vi ser ud. Derfor kan vi da godt prikke lidt til hinanden. Men vi forsøger at finde en måde at støtte hinanden på uden at blive hinandens chef,« siger Michael Eskesen.

Hvis Janni presser Michael, så stejler han. Det ved de begge to.

Derfor er den svære samtale om de ekstra kilo også altid blevet pakket pænt ind i bekymringer.

»Jeg har aldrig stået med en pegefinger og sagt, 'hold da op, du er tyk'. Så var han bare blevet sur. Det har han heller aldrig gjort ved mig. Men af og til har vi snakket om, at jeg er bange for at miste ham tidligt,« siger Janni Eskesen.

Han har altid tilsidesat sig selv for os, så selvfølgelig vil jeg gøre det her for ham Janni Eskesen

Skam i rutchebanen

For hende har det aldrig handlet om udseendet. Hun kan da godt se, at Michaels ‘dunk’ hænger ned under t-shirten, hvis han rækker armene op over hovedet.

»Det var måske klamt, hvis det var naboen. Men om han så vejede 200 kg, vil han altid være min bassemand,« siger hun.

Til gengæld gør det hende ked af det, når Michael skamfuld må forlade rutchebanen i sommerland, fordi den ikke kunne lukke ned over ham.

»Det er jo ikke rart at se ham blive ydmyget på den måde foran mange mennesker,« siger Janni Eskesen.

Derfor er hun også indstillet på, at de sammen går 100 pct. ind i projektet.

»Han har altid tilsidesat sig selv for os, så selvfølgelig vil jeg gøre det her for ham,« siger hun.

Aldrig et lille nips

Og det betyder meget for Michaels motivation.

»Det gør det nemmere, fordi så er vi to, der skal spise sundere. Jeg tror faktisk, mange par gerne vil have noget at gå op i sammen. Træne sammen mod et fælles mål,« siger han.

De ved, de elsker hinanden, uanset hvordan de ser ud. Foto: DR Presse

De føler sig stærke sammen.

Og ved, hvordan de skal møde dem, der synes, de er for ‘helsefis-agtige’.

»Det, vi gør, gør vi for vores familie. Det tror vi på, og det hviler vi i,« siger Janni Eskesen og slår missionen fast:

»Michael bliver aldrig et lille nips, men bare vi kan blive sundere.«