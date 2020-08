Mette Frederiksen skruede op for den skrappe tone, da hun lørdag gav en alvorlig opsang til indvandrermiljøer, hvor coronasmitten har spredt sig voldsomt de seneste uger.

»Når vi ser nøgternt på smittetallene, så er der ganske enkelt for mange med ikke-vestlig baggrund, som er smittet,« sagde statsministeren på lørdagens pressemøde.

Fra den 3. august til den 10. august stod ikke-vestlige indvandrere for 7 ud af 10 smittetilfælde i Danmark.

Særligt i Aarhus har smitten spredt sig hurtigt blandt somaliere og libanesere. B.T. har afsløret, hvordan flere Eid-fester omkring Aarhus og en stor somalisk begravelse med ca. 500 deltagere var med til at sprede coronavirussen.

»Det lille mindretal har altid et ansvar for det store fællesskab, og alle må tage ansvar for at høre efter, hvad myndighederne siger. Informationerne har været derude i månedsvis. Ingen i Danmark kan være i tvivl om, hvordan man skal opføre sig,« sagde Mette Frederiksen om smitten i indvandrermiljøerne.

Inger Støjberg (V) ankommer til forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020. Blandt andet skal der forhandles om genåbning af uddannelser, der ikke har fået lov til at åbne endnu, diskoteker, spillesteder og natteliv samt yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg (V) ankommer til forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020. Blandt andet skal der forhandles om genåbning af uddannelser, der ikke har fået lov til at åbne endnu, diskoteker, spillesteder og natteliv samt yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

I ugens løb foreslog Venstre, at politiet skal tjekke, om coronasmittede overholder isolation. Og nægter de, skal de tvinges til indlæggelse. Forslaget kom i forbindelse med smitteeksplosionen blandt ikke-vestlige indvandrere.

Det blev efter 'et fælles borgerligt pres' en del af genåbningsaftalen fredag aften.

»Det er ret symptomatisk for regeringen og Mette Frederiksen, at de først taler om indvandrerproblemerne, når de er helt åbenlyse for enhver. Man kan tvivle på, om statsministeren mener det her, eller hun blot vejrer folkestemningen,« siger Venstres næstformand, Inger Støjberg.

»Men det var da godt, at Mette Frederiksen endelig vågnede op. Nu mangler vi bare at se handling bag ordene,« fortsætter Støjberg.

Dansk Folkeparti har været fremme med forslag om tvangsmaskering af det somaliske mindretal i Aarhus. Og i yderste tilfælde skal der tages fodlænke i brug, hvis smittede personer ikke vil isolere sig. Ingen af forslagene faldt dog i regeringens smag.

»Det lyder meget hult, at statsministeren skærper tonen over for de ikke-vestlige indvandrere, når regeringen ikke for alvor vil sætte handling bag ordene i forhandlingslokalet,« siger han.

Peter Skaarup var DFs forhandler under de såkaldte genåbningsforhandlinger, som sluttede fredag aften.

Peter Skaarup (O) forlader forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020. Blandt andet skal der forhandles om genåbning af uddannelser, der ikke har fået lov til at åbne endnu, diskoteker, spillesteder og natteliv samt yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere Peter Skaarup (O) forlader forhandlinger om næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4 i Landstingssalen på Christiansborg i København, onsdag den 12. august 2020. Blandt andet skal der forhandles om genåbning af uddannelser, der ikke har fået lov til at åbne endnu, diskoteker, spillesteder og natteliv samt yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

»Det er tydeligt, at regeringen er presset i forhold til smittespredning i indvandrermiljøer – ikke mindst fordi støttepartierne De Radikale og Enhedslisten forsøger at blokere for alle initiativer i den retning,« siger han.

På pressemødet lørdag blev der også spurgt til, hvorfor regeringen har afvist flere borgerliges forslag om at nedbringe smitten i indvandrermiljøer.

»Vi gør det på en lidt anden måde. Vi vil følge udbruddene tæt, teste og opspore smittekæder både geografisk og blandt etniske grupper. Hvis det bliver nødvendigt, så er tvangsisolation et værktøj, vi kan tage i brug inden for epidemiloven,« svarede justitsminister Nick Hækkerup.

En af smittebomberne blandt somaliere i Aarhus har – som nævnt – været en stor somalisk begravelse, hvor ca. 500 personer mødte op. Derfor blev der fredag indført et forsamlingsforbud på 200 personer for udendørs begravelser, som ellers har været undtaget fra forbuddet.