Løb, lure og lækre kager, der nydes i fulde drag, er hovedingredienserne i opskriften på et liv i sund balance, hvis du spørger konditor Mette Blomsterberg.



Hvad er sundhed for dig?



»Sundhed for mig er et godt liv, hvor jeg selv tager ansvar for at være den bedste udgave af mig selv. Jeg har heldigvis altid elsket at lave mad, og jeg tror virkelig på, at det er en rigtig god investering at lave sin mad fra bunden. Det skal slet ikke være hverken fint eller besværligt, men det skal være godt – og det bliver det let med gode råvarer og en god portion opmærksomhed og kærlighed.«

Har dit forhold til sundhed ændret sig med årene?



»Jeg har altid haft et lyst sind med let til grin, og jeg har aldrig været bange for at være sårbar og følsom. Min personlighed er både min styrke og min svaghed, og min mor lærte mig fra barnsben, at man skal stå ved den, man er. Det du alligevel ikke kan eller vil ændre, det må du leve med og holde af.«

Hvordan holder du dig sund i en travl hverdag?



»Jeg har et arbejdsliv med godt tempo stort set alle dage. Men jeg giver mig også tid til at stemple ud – gerne med en lur midt på dagen. Det elsker jeg at give mig selv. Min seng er min bedste ven, og min søvn er uhyre vigtig for mit ve og vel – det er der, jeg lader op, tømmer systemet og tanker op.«

Hvordan holder du dig i form rent fysisk?



»Jeg løber med min løbemakker Sven tre morgener om ugen. Det kan lyde meget ambitiøst, men vi løber og går, løber og går hele tiden. På den måde er det overkommeligt, men alligevel effektivt og givende. Det er lettere for mig at se det sjove i at motionere, når jeg løber et smukt sted som i skoven, og jeg kan føle mig heldig, mens jeg svinger lårbasserne. Hele året rundt slutter vi af med et dyp i Øresund. Det er en fantastisk kickstart på en god dag, og så er det godt for både min krop og min sjæl.«

Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?



»Min allerstørste udfordring er klart den, at jeg elsker mad, vin og hygge! Jeg elsker at udvælge og købe råvarerne, jeg elsker at tilberede maden, jeg elsker at spise den, og jeg elsker samværet omkring maden. Mit arbejde er jo alt sammen noget med dejlige kager og forkælelse. Mit nye foredrag omhandler arbejdsglæde, som jeg jo har været heldig at have med på job hver eneste dag. Mange tror, at både min familie og jeg spiser kager dag ud og dag ind, men det gør vi ikke, men når vi gør det, så stornyder vi det – og vi har ikke dårlig samvittighed bagefter.«