Sydøstjyllands Politi kommer med en opsang til borgere efter en fartkontrol, der blev holdt tidligere mandag.

114 billister blev taget for at have kørt for stærkt, da politiet holdt fartkontrol på Andkærvej tæt ved Vejle.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på sin Twitterkonto.

Fartkontrollen var sat op i en 50 km-zone, og kontrollen stod på om morgenen og i de efterfølgende formiddagstimer.

I opslaget kalder politiet det for 'meget nedslående', at 114 blev taget for at have kørt for stærkt.

De skriver endvidere, at næsten halvdelen af billisterne kørte så stærkt, at det medførte et klip i kørekortet. Samtidig får tre personer en betinget frakendelse af kortet.

Bødetaksterne for fartoverskidelse i en 50 km-zone varrierer alt efter, hvor stærkt man har kørt. Har man kørt mellem 51 og 65 km/t får man en bøde på mellem 1000 og 2500 kr.

Hastighed mellem 66 og 80 km/t medfører et klip i kortet inklusive en bøde, mens en betinget frakendelse af kortet sker ved hastigheder mellem 81 og 100 km/t, hvilket medfører en større bøde op mod 6000 kr.