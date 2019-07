Er du træt af bind og tamponer? Nu konkluderer et nyt studie, at menstruationskoppen er lige så effektiv som bind og tamponer.

Måske har du hørt om menstruationskoppen?

Det er en lille kop, typisk i silikone, gummi eller latex, som kan opsamle menstruationsblod, og som bliver brugt af kvinder verden over.

Nu har vi fået videnskabens ord for, at koppen er lige så sikker og effektiv at bruge som bind og tamponer, mens den samtidig er billigere.

Det er i hvert fald konklusionen i et nyt studie, skriver Videnskab.dk.

Forskere fra Storbritannien, Indien og Kenya lavede et slags metastudie, hvor de sammenlignede resultater fra 43 videnskabelige studier, der har undersøgt virkningerne af koppen. Data fra i alt 3.319 respondenter indgik.

Konklusionen lyder, at koppen er lige så sikker og mindst lige så effektiv som bind og tamponer til at forhindre lækager – nogle studier peger endda på, at den er mere effektiv end alternativerne, fremgår det i New York Times.

Koppen er dog ikke helt nem at lære at bruge. Forskerne fandt flere eksempler på kvinder, der skulle have professionel hjælp til at fjerne den, skriver det amerikanske medie.

»Der er en indlæringskurve. Det tager noget tid at blive bekendt med sin egen krop,« siger Anna Maria van Eijk, der er hovedforfatter på metastudiet og seniorforsker på Liverpool School of Tropical Medicine, til New York Times.

Med en pris på ca. 40 dollars i USA (266 kroner) er koppen også billigere end bind og tamponer, fordi den kan genbruges

Desuden har koppen også fået ros for at være mere miljøvenlig, skriver mediet.

Det nye studie fandt ikke en forhøjet risiko for infektioner ved brugen af koppen. Men forfatterne fandt fem tilfælde, hvor kvinder der brugte koppen, havde udviklet toksisk shock-syndrom (TSS), som er en livstruende sygdom.

I metastudiet var det dog ikke muligt at konkludere, om det skyldtes koppen, eller om der også var lignende tilfælde hos andre kvinder. En bestemt type tampon har nemlig tidligere været kædet til sygdommen, skriver mediet.

Så nu har du altså videnskabens ord for, at menstruationskoppen er et effektivt og billigt alternativ til bind og tamponer.

Studiet er publiceret i The Lancet Public Health.

