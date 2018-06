Nattens nyheder

Trump fyrer rådgiver efter hårde ord om kræftsyge McCain

USA's præsident, Donald Trump, har fyret sin rådgiver Kelly Sadler. Det oplyser talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah i en erklæring. Rådgiveren skabte i maj furore, da hun på et stabsmøde i Det Hvide Hus sagde om den kræftsyge republikanske senator John McCain at 'han dør alligevel snart'.

Eksperter rystede: Københavns Kommune beskyldes for chikane af husejer

Naboens plankeværk blev et mareridt for Søren Sørensen. B.T. kan i dag løfte sløret for en spektakulær sag om Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning, som får to eksperter til at bruge ord som magtfordrejning, forskelsbehandling og chikane af en københavnske husejer.

70 er dræbt og 200 savnet efter vulkanudbrud i Guatemala

Mindst 70 personer er omkommet, efter at en vulkan gik i udbrud søndag i Guatemala. Dødstallet kan dog stige væsentligt de kommende dage, da næsten 200 mennesker meldes savnet.

80 brandfolk kæmper mod voldsom brand på Holbæk Sygehus

80 brandfolk og 20 brandbiler blev natten til onsdag sat ind for at slukke en omfattende brand på Holbæk Sygehus. Der er ingen meldinger om personskade, men branden har spredt sig og omfatter 4000 kvadratmeter af hospitalet, oplyser Vestsjællands Brandvæsen.

Lava fra vulkan ødelægger hundredvis af hjem på Hawaii

Flydende lava fra vulkanen Kilauea i den amerikanske delstat Hawaii har i løbet af natten til tirsdag lokal tid ødelagt hundredvis af hjem. Samtidig har lavaen nået to små samfund, der ligger ud til vandet. Her blev indbyggerne allerede i sidste uge opfordret til at lade sig evakuere.

Tidligere overvismand vil levere Danmarks nye grønne bnp

Danmark skal have et grønt bruttonationalprodukt (bnp). Det mener en gruppe forskere og fagfolk, der vil levere både en model for og data til et nyt bnp, der forholder sig til, hvordan økonomisk vækst påvirker klima, miljø, natur og sundhed, skriver Information.

Minister: Lav selskabsskat i andre lande kan presse os

I flere lande er selskabsskatten presset mod bunden i jagt på vækst og arbejdspladser. Presset kan tvinge Danmark til også at tage et kig på skattesatsen for virksomhedernes overskud, lyder det fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i Berlingske Business.

Studerende efterlyser klare regler til at kvitte smøger

En stor del af de studerende på erhvervsskolerne vil gerne kvitte cigaretterne, men de efterlyser hjælp fra politikere og lærere. Det viser en ny rapport, der er baseret på interview af 200 elever om deres rygevaner. Det skriver Politiken.

Skønhedskonkurrence dropper udseende i bedømmelse

Siden 1921 har unge kvinder dystet om blandt andet at se bedst ud i badetøj i konkurrencen Miss America. Siden da har synet på kvinder ændret sig i USA, og det får næste år den konsekvens, at deltagerne i skønhedskonkurrencen ikke vil blive bedømt på deres udseende.

Avisernes forsider

Berlingske

I både USA og flere EU-lande sættes selskabsskatten ned, og nu åbner skatteminister Karsten Lauritzen (V) for, at Danmark kan blive nødt til at følge med i det kapløb og sænke den danske selskabsskat.

BT

To eksperter bruger ord som magtfordrejning, forskelsbehandling og chikane om København Kommunes Miljø- og Teknikforvaltnings behandling af husejer Søren Sørensen.

Børsen

De Radikales leder, Morten Østergaard, kritiserer hårdt Socialdemokratiets økonomiske politik for at bremse udviklingen af velfærden. Det sker, efter at S-leder Mette Frederiksen har afvist at tage R med i en kommende regering.

Ekstra Bladet

Der bliver hård kamp om stemmerne på højrefløjen, hvor profiler fra Dansk Folkeparti og Nye borgerlige kan se frem til en direkte konfrontation i valgkampen.

Information

Tidligere overvismand og kolleger er med støtte fra private donorer ved at genetablere det grønne bruttonationalprodukt, som regeringen sidste år bremsede. Håbet er at ændre grundlaget for de politiske beslutninger.

Jyllands-Posten

En smal S-regering skal sikre en stram udlændingepolitik, garanterer formand Mette Frederiksen. Men det undermineres af dem, der skal bringe den til magten.

Kristeligt Dagblad

Rundt i landet skyder nye bygninger op, der forestiller alt fra isbjerge til bølger. Vi er blevet bevidste om bygningernes effekt, men det kan tage overhånd, siger professor.

Politiken

S-formanden, Mette Frederiksen, lancerer en ny logik på Christiansborg, der udfordrer De Radikales rolle som kongemager. Kløften er blevet stadigt større, siger De Radikales partileder, Morten Østergaard.

