Nattens nyheder

Regioner kan først slippe fejlbehæftet it-system i 2022

Selv om der er utilfredshed med Sundhedsplatformen, hænger regionerne på den indtil december 2021, hvis aftalen med den amerikanske leverandør, Epic, skal overholdes. Det fremgår ifølge Politiken af en besvarelse fra Region Hovedstaden.

Danmark sakker bagud i brugen af klimavenlig el

Danmark er langt efter de fleste lande i Vesteuropa, når det gælder om at bruge elektricitet i den grønne omstilling. Det gælder inden for transport, varmeproduktion, industri og landbrug, viser nye tal fra Eurostat ifølge Politiken.

Skat overholder ikke central målsætning tre år i træk

Skats egen årsrapport viser, at det for tredje år i træk ikke er lykkedes at nå det mål, som regeringen har opstillet i finansloven. Det såkaldte skattegab endte i 2017 på 2,5 procent. Målet var, at det højst måtte udgøre to procent.

Hjort afviser frygt for russisk spionage via gasledning

USA frygter, at Rusland kan bruge den kommende gasrørledning Nord Stream 2 til at spionere mod Vesten. Det afviser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), som ifølge Jyllands-Posten ser scenariet som værende "ikke realistisk".

16 omkommer i eksplosion på våbenlager i Bagdad

Mindst 16 personer er omkommet i en eksplosion på et våbenlager i Bagdad, oplyser sikkerhedskilder. En politikilde siger, at eksplosionen blev udløst af tunge våben på depotet, heriblandt granater der tilhørte en væbnet gruppe.

Teknikere forsøger at identificere 99 vulkanofre i Guatemala

Dødstallet efter et voldsomt vulkanudbrud i Guatemala er nu oppe på 99. Kun 28 af ofrene er blevet identificeret, oplyser retsmedicinere i landet. Knap 200 mennesker er fortsat savnet.

Mindst 46 migranter drukner ud for Yemens kyst

46 migranter druknede, da deres båd kæntrede ud for Yemens kyst onsdag. Ud over de dræbte meldes 16 migranter savnet, oplyser FN. Mindst 100 migranter var stuvet sammen på en båd, der forlod havnebyen Bossaso i Somalia tirsdag.

Avisernes forsider



Berlingske

Dansk Folkepartis "plan A" efter et valg er en regering med Venstre. Den plan ønsker Venstre ikke at forholde sig til, for VLAK-samarbejdet er "rigtigt godt".

BT

Kritik af landstræner Åge Hareide er efterhånden ved at lægge en kraftig dæmper på den danske VM-feber.

Børsen

Nye oplysninger placerer Danske Bank centralt i en russisk svindelsag, hvor over en milliard kroner angiveligt blev stjålet fra den russiske stat og hvidvasket.

Ekstra Bladet

Morten Messerschmidt (DF) er blevet afsløret i en ny EU-løgn. Således har EU’s antisvindelenhed, Olaf, i et år rykket ham for oplysninger, selv om Messerschmidt så sent som fredag hævdede, at han intet havde hørt fra enheden.

Information

Fem år efter NSA-afsløringerne gør whistlebloweren Edward Snowden status. Han mener, at den øgede offentlige bevidsthed om masseovervågningen er det vigtigste resultat af hans afsløringer.

Jyllands-Posten

Rusland vil bruge Nord Stream 2 til spionage, siger USA. Men det afviser Danmark. Gasledningen deler Nato, siger Stoltenberg.

Kristeligt Dagblad

I årets første fem måneder ankom 32.080 mennesker via Middelhavet til Europa. Det er markant færre end de foregående år, viser nye tal fra FN. Men tallet skal længere ned, mener EU's kommende formandsland, Østrig.

Politiken

EU's reform af asylsystemet ligger i ruiner. Nu rykker en håndfuld medlemslande med Østrig og Danmark i spidsen på egen hånd uden om EU.

