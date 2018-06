Velkommen til B.T.'s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Nattens nyheder

To nye skudepisoder i København

Københavns Vestegns Politi er torsdag aften rykket ud til to skudepisoder. Først på aftenen blev en 20-årig mand ramt af skud i Albertslund. Senere blev 18-årig skudt i Rødovre.

Avis: Novo Nordisk vil skære tusindvis af job væk

Novo Nordisk overvejer ifølge Børsen at skille sig af med op til 3000 ansatte som led i en spareplan, der skal sænke omkostningerne for at kompensere for et forventet fald i indtjeningen i USA. Spareplanen vil angiveligt blive præsenteret for bestyrelsen senest i juli.

Senatet i Canada siger ja til fri hash

Et flertal i senatet i Canada har godkendt brug samt statskontrolleret salg af cannabis til borgere over 18 år. Loven ventes at træde i kraft senere i år.

Ny blodtest kan afsløre risiko for tidlige fødsler

En ny blodtest kan fremover fortælle læger og kommende forældre, om der er risiko for, at barnet bliver født for tidligt, skriver Berlingske. På sigt er der også potentiale til, at metoden kan forudsige sygdomme på fostre.

Flere kvinder melder om seksuelle overgreb

Op mod 68.000 kvinder blev sidste år udsat for seksuelle overgreb i Danmark ifølge et estimat, skriver Berlingske. Det er især kvinder fra 16 til 24 år, der oplever uønsket opmærksomhed.

Hver tredje dansker mærker ikke økonomisk opsving

Mere end hver tredje dansker mener ikke, at de har oplevet en nævneværdig fremgang i økonomien. Blandt pensionister er tallet små 60 procent. Ni procent af de adspurgte mener, at deres økonomi er blevet værre, viser stor undersøgelse fra Danske Bank.

Trump: Alt er klar til topmøde med Kim Jong-un

USA's præsident, Donald Trump, forsikrer, at alt er klar til hans planlagte topmøde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i næste uge. Trump siger, at han ikke tror, at det er nødvendigt at forberede sig specielt meget på mødet. Det hele handler om holdning, mener præsidenten.

Dødstal i Guatemala efter vulkanudbrud overstiger 100

Det officielle dødstal i forbindelse med et stort vulkanudbrud i Guatemala søndag er nu oppe på 109. Omkring 200 mennesker er meldt savnet, men eftersøgningen af de savnede i landsbyer nær vulkanen blev indstillet torsdag.

Dagens avisforsider

Berlingske

Rigspolitichefen og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) beklager, at der pludselig er fundet mails hos politiet, som ikke blev udleveret til Tibetkommissionen. Den skal nu på ny kulegrave sagskomplekset.

BT

Den ep-aktuelle sangerinde Stine Bramsen taler ud om sin søns faldulykke og tiden efter.

Børsen

Novo Nordisk arbejder på højtryk med detaljerne i en plan, der skærer job i tusindtal væk, ligesom de usikre tider vil betyde et farvel til de langsigtede mål.

Ekstra Bladet

Et 27-årigt medlem af banden Loyal To Familia (LTF) er sigtet for drabsforsøg på det 24-årige LTF-medlem Ari Hussein, der blev fundet dræbt i Valbyparken 15. marts i år. Drabsforsøget på Ari Hussein fandt sted i Brønshøj 8. marts - en uge før drabet.

Information

Avisen har mødt den indiske forfatterinde og aktivist Arundhati Roy til en snak om forfatterens rolle, om grænser for mængden af blod i god litteratur og om truslen fra en teknologi, der går de højrereligiøse kræfters ærinde.

Jyllands-Posten

En stigende grundskyld betyder, at boligejere vil ophobe en skattegæld uden mulighed for at betale pengene de næste år. Hvad er det for noget, spørger en boligejer.

Kristeligt Dagblad

Den radikale leder, Morten Østergaard, kalder et samarbejde mellem S, SF og DF for 'et rødbrunt kabinet'. Udtalelsen trækker tråde til nazismen og er langt over grænsen, mener iagttagere.

Politiken

Ifølge fodboldprofilen Nadia Nadim blev kvindelandsholdet ofret i en ren machokamp i lønkonflikten mellem DBU og Spillerforeningen i efteråret.

