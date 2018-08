Lorcaserin – det aktive stof i slankepillen Belviq, som også sælges i Danmark – giver ikke flere alvorlige hjerteproblemer hos personer, som er hårdt plaget af overvægt, end placebo gør. Det skriver engelske The Guardian ifølge Videnskab.dk. https://videnskab.dk/krop-sundhed/slankepille-virker-sikker-for-hjertet-men

Konklusionen kommer fra amerikanske forskere, der har kigget på tal fra 12.000 overvægtige eller mennesker med fedme – som enten har hjerte-kar-problemer eller har høj risiko for at udvikle dem.

Avisen rapporterer, at forskerne fandt ud af, at 39 procent af deltagerne på det appetitsænkende lorcaserin efter et år havde tabt fem procent af deres startvægt. I placebogruppen var det kun halvt så mange, der havde smidt tilsvarende vægt på et år.

Meldingen får andre medier til at finde store gloser frem. Det gælder blandt andre Ekstra Bladet, som med reference til nyhedsbureauet AP skriver, at studiet er 'en milepæl for patienters sikkerhed som måske vil være med til at afhjælpe den fedme-epidemi, vi ser i verden'.

Der er dog flere oplysninger, du skal have med, før du bruger alle sparepengene på slankepiller eller køber de mange budskaber, som kører rundt på baggrund af studiet, skriver Videnskab.dk.

I mere konkrete tal tabte deltagerne på lorcaserin sig fire kg mere end placebo-deltagerne på 40 måneder. Det svarer til 100 gram ekstra per måned eller godt tre gram om dagen.

En leder i tidsskriftet New England Journal of Medicine, hvor det nye studie er offentliggjort, bemærker desuden, at det nye studie langt fra kun viser positive tal:

Dobbelt så mange deltagere i lorcaserin-gruppen faldt for eksempel fra undervejs på grund af træthed, kvalme, hovedpine og svimmelhed – velkendte bivirkninger ved Belviq.

Lægerne konkluderer i lederen, at hvis man er varsom, så kan man bruge lorcaserin på enkelte patienter, men at effekten ikke er større end et andet aktivt stof, liraglutid, som i øvrigt også giver lavere risiko for diabetes.

'Derfor er det usikkert, om studiet vil føre til flere udskrivninger af lorcaserin, ligesom det er usikkert, hvilken rolle dette stof kommer til at spille i behandlingen af overvægtige eller patienter med fedme,' slutter lægerne i lederen.

