USA’s præsident, Donald Trump, har fortalt flere allierede, at han planlægger at benåde sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Det siger en unavngiven kilde med kendskab til situationen til mediet Axios tirsdag.

Flynn erklærede sig i 2017 skyldig i at lyve over for det amerikanske forbundspoliti, FBI, i forbindelse med en efterforskning om russisk indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Specifikt erklærede Flynn sig skyldig i at lyve om flere interaktioner, han havde med Ruslands ambassadør i USA, få uger inden at Trump overtog embedet som præsident.

Ifølge kilden kan præsidenten stadig ombestemme sig i forhold til den planlagte benådning. Kilden fortæller også til Axios, at den er en af flere benådninger, som Trump overvejer, inden han forlader Det Hvide Hus.

Donald Trumps tid i Det Hvide Hus er ved at nå sin afslutning, efter at han tidligere på måneden blev besejret af Demokraternes Joe Biden ved det amerikanske præsidentvalg.

Trump har dog endnu ikke erkendt sit nederlag og har i stedet spredt udokumenterede påstande om, at der blev svindlet med valget.

På trods af det gav præsidenten mandag grønt lys til, at den officielle overdragelsesproces af præsidentembedet kan gå i gang, så Biden kan passe sine forpligtelser, inden han indsættes på posten 20. januar.

Hvis Trump benåder Michael Flynn inden da, så vil det være hans mest højtprofilerede benådning, siden han blev præsident.

Flynn er en af flere tidligere Trump-rådgivere, der enten har erklæret sig skyldige eller er blevet dømt i forbindelse med en FBI-efterforskning af, hvorvidt russisk indblanding hjalp Trump med at vinde valget i 2016.

Donald Trump sagde allerede i marts, at han overvejede at benåde Michael Flynn. Præsidenten sagde dengang, at FBI og justitsministeriet har ”ødelagt” Flynn-familiens liv.

/ritzau/Reuters