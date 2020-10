Der kører i øjeblikket ingen tog over Øresund.

Det skyldes 'en omfattende signalfejl', der opstod mandag formiddag kl 10.35, skriver det svenske medie Aftonbladet.

»Vi ved ikke, hvor længe det kommer til at påvirke trafikken,« siger Bengt Olsson, pressechef hos svenske Trafikverket, til mediet:

»Der foregår et intensivt arbejde på stedet, men lige nu er det svært at give en melding om, hvornår togtrafikken igen kan komme i gang.«

DSB oplyser på Twitter, at signalnedbruddet også påvirker togtrafikken mellem Københavns Hovedbanegård og Københavns Lufthavn:

'InterCity-togene som kører én gang i timen er eneste tog,' lyder det – togene vil ekstraordinært standse ved de to mellemliggende stationer i Ørestad og Tårnby.

Aftonbladet skriver, at der er bestilt busser til at fragte de passagerer over Øresundsbroen, der nu ikke kan komme med toget.

Ifølge DSB vil togene over Øresundsbroen igen køre normalt fra kl. 12.

Opdateres...