Regeringen vil ikke fremsætte et forslag til hastelov om at slå mink i hele Danmark ned tirsdag. Det erfarer Ritzau fra flere kilder.

Det sker efter, at der ikke er den nødvendige opbakning i Folketinget til at hastebehandle loven. Det kræver et flertal på tre fjerdedele af Folketinget for at hastebehandle loven.

En samlet blå blok har afvist at ville stemme for en hastebehandling af loven.

Regeringen besluttede sidste uge, at alle mink i hele Danmark skulle aflives.

Der er dog ikke hjemmel i loven til at slå raske mink ned uden for smittezonen i Nordjylland. Derfor har regeringen behov for ny lovgivning for at effektuere sin beslutning.

