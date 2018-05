Har du et tip om udflytningen af statslige arbejdspladser? Skriv til jani@bt.dk

Vrede og usikkerhed har bredt sig blandt medarbejdere i Skat.

For mens en nyansat direktør og hans nærmeste ansatte stik imod den oprindelige plan får arbejdsplads i København, skal en stor del af direktørens 700 medarbejdere til gengæld stadig rykke familien op med roden og skifte arbejdsplads til et nyt hovedkvarter i Aarhus.

Flytningen sker som led i regeringens storstilede plan om udflytning af arbejdspladser, men det lykkedes ikke Skat at finde en kandidat, der både ville arbejde i Aarhus, og som havde de rette kvalifikationer til jobbet som direktør for afdelingen for selskabsskat.

Det afslører en intern mail fra Skat, som BT er kommet i besiddelse af.

Derfor skal den nyansatte direktør og hans 10-personer store ledelsessekretariat arbejde fra København, skriver Skats øverste chef i en mail til medarbejderne.

»Vi er nu endt med at ansætte en jyde, men han er og forbliver bosat i København. Kenneth Joensen er ganske enkelt den bedst kvalificerede til jobbet, og det har været udslagsgivende for den endelige beslutning. Det ændrer ikke ved, at hovedkvarteret etableres i Århus,« skrev administrerende direktør i Skat Merete Agergaard 4. april til medarbejderne.

Den beslutning har skabt vrede og usikkerhed blandt de ansatte, fortæller Johanne Legarth Nordmann, tillidsrepræsentant for de akademiske medarbejdere i Skat.

»Der er medarbejdere, der sidder tilbage med følelsen af, at ledelsen varetager sine egne interesser, og at man kan gøre, hvad man vil med medarbejderne. De tænker, ’det var pokkers, at der kan være særlige regler for ledelsen, mens vi bare er brikker i det store spil,« siger Johanne Legarth Nordmann.

Medarbejdere fra afdelinger i København, Struer, Odense, Herning, Aalborg, Hjørring og Horsens sidder lige nu og skal tage stilling til, om de skal omlægge deres liv ved at flytte til det nye hovedkvarter for selskabsskat i Aarhus.

Det var fra begyndelsen planen, at direktøren for selskabsskat også skulle arbejde i Aarhus, men nu rejser nyheden, om at ledelsen bliver i København, helt nye spørgsmål, fortæller tillidsrepræsentanten.

»Beslutningen om at flytte arbejdsplads eller ej påvirker hele ens familie og resten af medarbejdernes liv, og så bliver der pludselig kastet et nyt parameter ind i kabalen: Kan udflytningen blive omgjort? Hvis jeg bliver siddende i København, løser det hele sig så alligevel? Det er det spørgsmål, der har meldt sig blandt medarbejderne, og det giver en usikkerhed,« siger Johanne Legarth Nordmann, der tilføjer:

»Hvis ens faglighed er afgørende for, om man kan vælge, hvor i landet man vil arbejde, er der rigtig mange dygtige medarbejdere, der føler, de selv burde bestemme.«

Professor i offentlig ledelse ved Roskilde Universitet, Jacob Torfing, kalder Skats beslutning for inkonsekvent og problematisk.

»Det sender et meget dårligt signal, at ledelsen ikke er parat til at tage sin egen medicin. Man kommer rigtig dårlig fra start i forholdet mellem medarbejdere og ledere. Derudover bliver det sværere at løse opgaverne, når ledelsen og medarbejdere ikke sidder på samme arbejdsplads,« siger Jacob Torfing.

Skat: Vi gjorde alt, hvad vi kunne

Merete Agergaard, øverste direktør i Skat, forklarer, at hun gjorde alt i sin magt for at finde en kvalificeret kandidat til stillingen i Aarhus.

»Vi har brugt to rekrutteringsfirmaer til at finde en kvalificeret direktør, der kunne have ansættelsessted i Aarhus. Det fandt jeg ikke. Derfor endte det med Kenneth Joensen - og at han arbejder fra København.«

Hvordan har medarbejderne reageret på din beslutning?

»Der er nogle, der har undret sig. Det kan jeg godt forstå. Derfor har jeg forsøgt at forklare, at jeg allerhelst ville have en direktør, der kunne have ansættelsessted i Aarhus.«

Medarbejderne sidder tilbage med følelsen af, at man kan gøre hvad man vil med dem, men at der er særlige regler for ledelsen. Kan du forstå den kritik?

»Jeg kan godt forstå, at det er forstyrrende, hvis man bliver bedt om at flytte, fordi det har en meget stor betydning - ikke bare i arbejdslivet, men også i det private. Det har jeg rigtig stor forståelse for,« siger Merete Agergaard og tilføjer:

»Det er opgaven, der står først. Og man kan heller ikke udelukke, at hvis en medarbejder har helt særlige kompetencer, vi har brug for, kunne det også være muligt at tage den samme beslutning for medarbejdere.«

Så der er medarbejdere med særlige kompetencer, der kan undgå at flytte arbejdsplads?

»Hvis de har helt særlige kompetencer, ville det også være en mulighed, at folk ikke skulle flytte. Men generelt kan det ikke lade sig gøre.«

Det her er en sag, der bliver talt meget om blandt dine medarbejdere. Havde du det med i overvejelserne, at beslutningen kunne skade moralen blandt dine ansatte, der står over for en udflytning?

»Det har det da, og som jeg siger til dig, så har jeg både arbejdet og gjort mig umage for at finde en direktør, der var kvalificeret, og som kunne arbejde i Aarhus.«

Hvad er det for nogle helt særlige kompetencer, man skal have som direktør for selskabsskat?

»Dels skal man have en kapacitet, så man kan sætte sig ind i et fagligt meget komplekst område. Så skal man have en ledelsesmæssig tyngde og erfaring, der gør, at man kan stille sig i spidsen for en stor organisation med 700 dygtige medarbejdere. Man skal have erfaring fra en politisk ledet organisation. Og man skal være dygtig til samarbejde og relationer.«

Det lyder meget generelt og som kvaliteter, som mange ledere vil mene, de har?

»Det er det også, men det skal matche ledelsesniveauet. De folk, der har den samlede mængde kompetencer, som jeg beskriver her - dem er der ikke mange af.«

Fakta: Medarbejdere står over for flytning Den nye afdeling for selskabsskat er en del af Skattestyrelsen og har ca. 750 medarbejdere. Den nye afdeling får hovedsæde i Aarhus, men har afdelinger i ni byer over hele landet. Medarbejdere fra afdelinger i København, Struer, Odense, Herning, Aalborg, Hjørring og Horsens sidder lige nu og skal tage stilling til, om de vil flytte til det nye hovedkvarter for selskabsskat i Aarhus.

