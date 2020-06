Feriesæsonen er ved at begynde - og for mange danskere er ferie, sommer og sol lig med sommerhus.

Bolig nummer to kan dog anses som lidt af en luksus, der ikke er alle forundt - men faktisk kan man godt blive en feriebolig rigere for ganske beskedne beløb.

Det skriver boligsitet Boliga.dk, der har fundet de billigste sommerhuse, der er til salg lige nu.

Og selvom de ligger i forskellige områder af landet, har de alle én ting til fælles: de koster under 250.000 kroner og nogle endda langt mindre.

Her er landets billigste sommerhuse til salg lige nu



Urbanvej, Lendrup

Det billigste sommerhus til salg lige nu ligger ved Lendrup Strand udenfor Løgstør. Ifølge salgsmaterialet trænger det røde træhus med to værelser og en stue til lidt knofedt, men så får man også en beliggenhed få minutters gang fra vandet for 150.000 kroner.

Se sommerhuset her

Rødvej, Maribo

Siden 1870 har det her 63 kvadratmeter store sommerhuset ligget på sin plads midt på Lolland med udsigt til Maribosøerne. Sidste år fik det renoveret stråtaget - og i dag kan du købe det for 189.000 kroner. Det oplyser Boliga.dk.

Se sommerhuset her

Askø Strandvig, Askø

I Smålandshavet nord for Lolland ligger Askø - og her ligger et sommerhus, der er til salg for 222.000 kroner, hvilket gør ferieadressen til det tredje billigste til salg netop nu.

For beløbet får du en feriebolig tæt på vandet med tre værelser og et gæsteanneks.

Se sommerhuset her

Kildebakken, Ejsingholm

På en 1.067 kvadratmeter stor grund i Ejsingholm udenfor Vinderup ligger et lille fritidshus ikke langt fra stranden. Du kan købe det og placeringen tæt på Limfjorden - hvor du enten kan beholde det eller bygge nyt - for 240.000 kroner.

Se sommerhuset her

Hollevej, Tirsted

For 249.000 kroner kan du købe det 70 kvadratmeter store sommerhus på Hollevej, som ligger i landlige omgivelser udenfor Rødby på Lolland.

Bindingsværkhuset er fra 1825 og har en have, hvor der også er et anneks.

Se sommerhuset her