Skuespiller Matthew Perry er tidligere blevet behandlet med stoffet ketamin.

Han blev givet stoffet som del af behandlingen på en afvænningsklinik i Schweiz.

Det fremgår af hans erindringer der udkom i 2022.

Erindringerne har titlen ' Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' (venner, elskere og den store frygtelige ting, red.). Bogen handler blandt andet om Friends-stjernen Matthew Perrys lange kamp med afhængighed af stoffer og alkohol.

I erindringerne fortæller skuespilleren ifølge flere medier – herunder Daily Mail, at han under opholdet på klinikken i Schweiz blev behandlet med en syntetisk form af stoffet ketamin, der bruges til behandling af depression.

Han fortæller om, hvordan han lyttede til musik, imens han fik indsprøjtninger med stoffet.

I bogen står der blandt andet, at han beskriver det som at ketamin 'har mit navn stående på sig' og at 'de lige så godt kunne kalde det 'Matty'.

Han beskriver, at ketaminen fik ham til at 'føle, at han var døende'.

»Jeg tænkte 'det her er det, der sker når man dør. Jeg blev ved med at skrive mig op til det her lort fordi det var noget andet, og alt der er noget andet er godt,« skriver han blandt andet om behandlingerne.

Afsnittet af bogen hvor han beskriver ketaminbehandlingerne, er kommet i søgelyset, efter at det er kommet frem, at Perry havde ketamin i blodet, da han blev fundet død i et badekar i oktober.

Fredag oplyste sundhedsmyndighederne i Los Angeles, at Perry døde af drukning, og som følge af »akutte virkninger af ketamin.«

Ketamin er oprindeligt et medikament der bruges som smertestillende middel til større dyr. Det har dog også opnået stor popularitet som feststof.

Det illegale stof er også vidt udbredt i Danmark. B.T. har tidligere beskrevet, hvordan Danmark er et af de lande, hvor der bliver fundet flest ketaminrester i spildevandet.