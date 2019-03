'Udskamning,' 'voksen-skældud' og 'fatshaming' lyder kritikken af et nyt DR-program om vægttab, som skaber voldsom debat på de sociale medier.

'Du bliver fed af at være i et forhold' lyder det i øjeblikket uge efter uge på DR2, hvor seerne mandag aften i bedste sendetid møder tre par, som hver især kæmper med både kilo og kærligheden efter flere års tosomhed.

I programmet 'Fede forhold' får parrene fire måneder til at finde tilbage til dem, de var, da de mødte hinanden, både hvad angår det ydre og deres indre gnist for hinanden - eller mangel på samme.

De får hjælp fra både en parterrapeut og en kostvejleder, og især sidstnævnte har sat sindene i kog hos både eksperter og almindelige seere på de sociale medier.

I sidste uge var der især én scene, som fik folk op af stolene.

Her skulle parret Jane og Morten til kontrol hos programmets kostvejleder, Stina Dannerfjord, som talte med store bogstaver over for Jane, fordi hun 'kun' havde tabt et halvt kilo.

Jane fik blandt andet at vide, at det for hende som 30-årig kvinde burde være 'easy peasy' at tabe et kilo om ugen.

Det fik flere kosteksperter til at reagere på de sociale medier og tage afstand for den form for vejledning af overvægtige.

En af dem er sundhedskonsulent og personlig træner Mathias Haastrup, som efter sidste uges program skrev i et opslag på Facebook, at han var 'rystet' og 'mundlam' over den rådgivning, Jane får i programmet.

Over for B.T. understreger han, at han udelukkende forholder sig til den sekvens i det seneste program, hvor eksperten Stina Dannerfjord kritiserer deltageren Jane for 'kun' at have tabt et halvt kilo på en uge og ikke et helt kilo, som det ellers var planen.

»Det er selve retorikken over for Jane, der forarger mig. I stedet for at fokusere på, at hun faktisk har tabt et halvt kilo, så bliver det lavet om til, at det er for dårligt, at hun ikke har tabt et helt. Her ville jeg personligt embrace det og sige: 'Det er fedt!' Og så forsøge at anerkende som vejleder, at man ved, det er svært. For det er netop ikke 'easy peasy',« siger han og tilføjer:

»Og det bliver næsten nedladende, da Jane får at vide, at havde hun været kvinde i overgangsalderen, så havde det været imponerende, men 'du er 30 år. Det burde være easy peasy'. Her bliver retorikken mere tv, end målet bliver at hjælpe Jane og Morten,« forklarer han og tilføjer:

»De (Jane og Morten, red.) skal lave en livsstilsændring, som de forhåbentlig skal holde fast i bagefter, og her er udskamning og voksen-skældud sjældent en særlig god metode. Det er i hvert fald meget gammeldags,« siger Mathias Haastrup.

Sundhedsvejleder Miriam Veksebo hjælper overvægtige med at få et mere balanceret og kærligt forhold til kost, krop og vægt, og hun fokuserer især på de mentale og følelsesmæssige dynamikker, der ofte ligger bag overvægten.

Efter hendes mening er programmets kostekspert alt for optaget af kalorier og antallet af kilo, deltagerne taber, i stedet for at se på, hvorfor de er overvægtige.

»Der sidder en kvinde, der gerne vil tabe sig. Hun har fokus på sundhed og på, at hun varigt i sit liv gerne vil ændre på nogle ting, så hun kan leve mere sundt. Og hun har fundet sin egen vej. Hun vil gøre det på en måde, der er rigtig for hende. Og så bliver hun skældt ud for det,« siger Miriam Veksebo, som kalder DR's måde at lave programmet på for 'topmålet af ansvarsløshed' og 'så skadeligt'.

Hun forholder sig også kritisk til, hvorvidt folkene bag programmet har screenet deltagerne for at sikre, at der ikke er nogen af dem, der lider af en spiseforstyrrelse.

»Her kan jeg være bekymret for, om DR interesserer sig for, hvordan deltagerne har det om et, to eller fem år? Eller er man udelukkende interesseret i den kortvarige proces, det er at tabe vægt. Alle ved jo, at man kan tabe sig på en kur, men problemet er at holde fast i vægttabet bagefter.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra både Stina Dannerfjord og Danmarks Radio. Det har endnu ikke været muligt.

På sin side på Facebook erkender Stina Dannerfjord, at klippet med Jane kan virke hårdt.

'Når jeg løfter pegefingeren over for Jane, er det ikke, fordi et halvt kilo ikke er godt nok, men fordi det ikke var det mål, Jane selv havde sat og inderligt drømmer om at opnå.'

'Jeg har naturligvis bakket op gennem de fire måneder med støtte, opmuntring og vejledning – men hvis et mål skal opnås, så kræver det også, at man nogle gange hanker op i sig selv. Dét skal vi også turde støtte hinanden i. I så kun den sidste del, det kan jeg ikke gøre hverken fra eller til, men nu kender I baggrunden,' skriver Stina Dannerfjord på Facebook.